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Псковская гордума разрешила взять кредит на погашение муниципального долга

27.12.2017 10:57 ПЛН, Псков

Псковская гордума дала администрации согласие на открытие кредитной линии для погашения муниципального долга, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии.

В частности, парламентарии разрешили администрации города Пскова открыть кредитную линию с лимитом выдачи 660 млн рублей сроком на 12 месяцев по ставке не выше 10,3 процентов годовых для погашения муниципального долга.

Администрации города Пскова также поручено определить исполнителя на оказание услуги по предоставлению кредитных ресурсов в бюджет города Пскова в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Псковская Лента Новостей



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