Псковская гордума разрешила взять кредит на погашение муниципального долга

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Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Псковская гордума дала администрации согласие на открытие кредитной линии для погашения муниципального долга, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии.
В частности, парламентарии разрешили администрации города Пскова открыть кредитную линию с лимитом выдачи 660 млн рублей сроком на 12 месяцев по ставке не выше 10,3 процентов годовых для погашения муниципального долга.
Администрации города Пскова также поручено определить исполнителя на оказание услуги по предоставлению кредитных ресурсов в бюджет города Пскова в соответствии с действующим законодательством.
Источник: Псковская Лента Новостей