Псковскому бизнес-инкубатору разрешили аренду муниципального имущества в 2018 году

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|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Депутаты гордумы дали согласие МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» на предоставление в 2018 году в аренду муниципального имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии гордумы.
Речь идет о предоставлении части нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: Набережная реки Великой, 6, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, по результатам оценки права аренды и торгов в форме конкурса, на срок не более трех лет.
Вопрос принимался «с большим скрипом». Среди депутатов возникла дискуссия по поводу целесообразности существования такого МБУ как такового. Многие парламентарии высказывали мнение, что предприятие только зря выкачивает деньги из городского бюджета, и предлагали не давать ему разрешение на предоставление помещений в аренду.
Источник: Псковская Лента Новостей