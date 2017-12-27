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Олег Брячак: Многие предприниматели арендуют помещения в Псковском бизнес-инкубаторе незаконно

27.12.2017 11:14 ПЛН, Псков

Многие предприниматели арендуют помещения в Псковском бизнес-инкубаторе незаконно. Об этом сообщил на сессии гордумы Пскова 27 декабря депутат-эсер Олег Брячак.

Он напомнил, что в соответствии с пунктом 4 части 3 постановления администрации Пскова, регламентирующего деятельность учреждения, в бизнес-инкубаторе нельзя размещать субъекты малого предпринимательства, осуществляющие розничную торговлю, операции с недвижимостью и оказывающие финансовые и страховые услуги.

Тем не менее, в Псковском бизнес-инкубаторе такие арендаторы есть, констатировал парламентарий.

«И зачем нам ждать акта проверки КСП (которая пройдет в январе 2018 года - ред.), если и так все понятно? Очевидно, что надо незамедлительно менять руководителя бизнес-инкубатора и думать, как быть, чтобы это предприятие было хотя бы на самоокупаемости», - отметил Брячак.

В ответ на попытки директора учреждения Валерия Петрова оправдаться, депутат отметил: «Я не представляю, какая атмосфера царит на вашем предприятии, если вы позволяете себе перебивать депутатов, не спрашивая разрешения у руководителя», - заметил депутат.

О неэффективности работы инкубатора сегодня также заявил единоросс Денис Иванов. «В этом учреждении должны коваться будущие бизнесмены, но этого не происходит. Они уезжают в Питер», - отметил депутат.

Источник: Псковская Лента Новостей



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