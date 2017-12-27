В деятельность МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» нужно вносить оживление - Елена Полонская

Внести оживление в деятельность МБУ «Псковский бизнес-инкубатор» предложила замглавы города Пскова Елена Полонская. Свое мнение по поводу эффективности работы учреждения она высказала на сегодняшней сессии гордумы, в ходе которой целый ряд коллег высказались по поводу его бесполезности.

«До 2020 года мы ликвидировать бизнес-инкубатор не можем в соответствии с федеральным законодательством. Предлагаю рассмотреть акт проверки, которую проведет в январе КСП и на его основании организовать выход депутатов на место, рассмотреть вопрос о содержании такого большого штата учреждения - 18 человек - и внести оживление в деятельность бизнес-инкубатора», - предложила Елена Полонская. Такая организация, по ее мнению, должна вносить поступления в городской бюджет и, как минимум, содержать себя, а не выкачивать деньги из бюджета».

Директор инкубатора Валерий Петров пояснил, что штат учреждения насчитывает не 18 человек, а 10 плюс три единицы технического персонала.

Добавим, что информация директора инкубатора о деятельности учреждения будет заслушана в рамках сегодняшней сессии позже.

Источник: Псковская Лента Новостей