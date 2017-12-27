Сегодня: Среда, 27 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
«Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Европа Плюс бьет рекорды Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Распродажа в STRAZA Топ-3 зимней обуви Итоги первого года в ГД Надежность, подтвержденная национальным регулятором Выборы: холодильник против телевизора 100 псковских миллионеров Обзор техносферы Лучшая интерьерная печать в Пскове В рубль не верят
Независимая экспертиза показала, что детская площадка на ул. Горького в Пскове установлена с нарушениями

Независимая экспертиза показала, что детская площадка на ул. Горького в Пскове установлена с нарушениями

Получены результаты независимой экспертизы детской игровой площадки, расположенной в Пскове по ул. Максима Горького, 14-б. Результатами исследования с Псковской Лентой Новостей поделился пскович Константин Кузнецов, который...



Депутаты Псковской гордумы установили пороговые размеры дохода на каждого члена семьи

27.12.2017 11:26 ПЛН, Псков

Депутаты Псковской городской Думы установили пороговые размеры дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одинокого проживающего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории Пскова. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 5-й сессии гордумы.

Как пояснила начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова Марина Мусаева, пороговый размер дохода на человека утверждается Думой ежегодно, в 2018 году планируется оставить его таким же, как в 2017 году, в размере двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, официально установленной постановлением администрации Псковской области на момент подачи заявления о признании граждан малоимущими.

Пороговое значение стоимости имущества также останется неизменным - 32947 рублей, это рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь