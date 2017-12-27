Депутаты Псковской гордумы установили пороговые размеры дохода на каждого члена семьи

Депутаты Псковской городской Думы установили пороговые размеры дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одинокого проживающего гражданина, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории Пскова. Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 5-й сессии гордумы.

Как пояснила начальник управления по учету и распределению жилой площади администрации Пскова Марина Мусаева, пороговый размер дохода на человека утверждается Думой ежегодно, в 2018 году планируется оставить его таким же, как в 2017 году, в размере двукратной величины прожиточного минимума на душу населения, официально установленной постановлением администрации Псковской области на момент подачи заявления о признании граждан малоимущими.

Пороговое значение стоимости имущества также останется неизменным - 32947 рублей, это рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей