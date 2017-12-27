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Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Ежемесячную доплату к страховой пенсии будет получать экс-депутат Псковской городской Думы Николай Соболь. Такое решение принято на сегодняшней сессии гордумы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В частности, решено назначить ему доплату к пенсии с 29 ноября. Она мотивирована тем, что Николай Соболь осуществлял полномочия депутата Псковской городской Думы на постоянной основе более одного срока полномочий (в должности председателя комитета).
Добавим, что средства на доплату к пенсии Соболю заложены в городском бюджете.
Источник: Псковская Лента Новостей