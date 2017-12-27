Сегодня: Среда, 27 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Надежность, подтвержденная национальным регулятором «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Итоги первого года в ГД Топ-3 зимней обуви Распродажа в STRAZA Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Европа Плюс бьет рекорды Лучшая интерьерная печать в Пскове Обзор техносферы Выборы: холодильник против телевизора 100 псковских миллионеров В рубль не верят
Независимая экспертиза показала, что детская площадка на ул. Горького в Пскове установлена с нарушениями

Независимая экспертиза показала, что детская площадка на ул. Горького в Пскове установлена с нарушениями

Получены результаты независимой экспертизы детской игровой площадки, расположенной в Пскове по ул. Максима Горького, 14-б. Результатами исследования с Псковской Лентой Новостей поделился пскович Константин Кузнецов, который...



Ежемесячную доплату к страховой пенсии будет получать экс-депутат Псковской городской Думы Николай Соболь

27.12.2017 11:40 ПЛН, Псков

Ежемесячную доплату к страховой пенсии будет получать экс-депутат Псковской городской Думы Николай Соболь. Такое решение принято на сегодняшней сессии гордумы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В частности, решено назначить ему доплату к пенсии с 29 ноября. Она мотивирована тем, что Николай Соболь осуществлял полномочия депутата Псковской городской Думы на постоянной основе более одного срока полномочий (в должности председателя комитета).

Добавим, что средства на доплату к пенсии Соболю заложены в городском бюджете.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 19 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь