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Утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2018 год

27.12.2017 11:48 ПЛН, Псков

Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова на 2018 год утвержден на сессии городской Думы 27 декабря. 

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в следующем году планируется продать 25 объектов недвижимости предположительно на сумму 42,3 млн рублей. Все заявленные объекты ранее уже продавались, но безуспешно, к тому же это имущество не используется для нужд муниципального образования.

Кроме того, депутаты дали согласие администрации Пскова на закрепление на праве хозяйственного ведения за МП города Пскова «Горводоканал» объектов инженерной инфраструктуры в целях их надлежащего технического обслуживания и бесперебойного функционирования. Речь идет о 184 объектах инженерной инфраструктуры – водопроводных сетей и сооружений канализации, которые признаны муниципальной собственностью в 1992 году. 

Также на сессии Псковским теплосетям дано согласие на совершение крупных сделок, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. В муниципальную собственность из федеральной переданы сети электроснабжения, расположенные на ул. Максима Горького, 18. Напомним, ранее они были закреплены на праве оперативного управления за УМВД РФ по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей



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