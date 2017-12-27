Утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества Пскова на 2018 год

Политика
Фестивали
Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
|
Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Пскова на 2018 год утвержден на сессии городской Думы 27 декабря.
Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в следующем году планируется продать 25 объектов недвижимости предположительно на сумму 42,3 млн рублей. Все заявленные объекты ранее уже продавались, но безуспешно, к тому же это имущество не используется для нужд муниципального образования.
Кроме того, депутаты дали согласие администрации Пскова на закрепление на праве хозяйственного ведения за МП города Пскова «Горводоканал» объектов инженерной инфраструктуры в целях их надлежащего технического обслуживания и бесперебойного функционирования. Речь идет о 184 объектах инженерной инфраструктуры – водопроводных сетей и сооружений канализации, которые признаны муниципальной собственностью в 1992 году.
Также на сессии Псковским теплосетям дано согласие на совершение крупных сделок, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. В муниципальную собственность из федеральной переданы сети электроснабжения, расположенные на ул. Максима Горького, 18. Напомним, ранее они были закреплены на праве оперативного управления за УМВД РФ по Псковской области.
Источник: Псковская Лента Новостей