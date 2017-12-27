Яндекс устроил баттл Гнойного и ST, чтобы подвести итоги года

Яндекс пригласил Гнойного и ST подвести итоги года в привычной обоим форме - рэп-баттле. Каким был 2017-й - хорошим или плохим, - рэперы доказывали, ссылаясь на главные темы и события года в поиске Яндекса. Без обмена уколами, по законам жанра, тоже не обошлось, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

Эмси слева, Гнойный, и сам повлиял на то, чем запомнится этот год. Его августовский поединок с Оксимироном вывел интерес к рэп-баттлам на новый уровень: о них заговорили буквально везде, от фейсбука до телеканала «Культура». Эмси справа, ST - тоже яркий представитель баттл-сцены - в этом году написал хит Ольги Бузовой «Мало половин» и вошёл в группировку «Ленинград». В клипе есть и третий герой - голосовой помощник Алиса, она выступила в роли ведущего и даже немного подыграла одному из участников.

Режиссёр ролика Виктор Горбачёв немного отошёл от стандартного формата рэп-баттла. Гнойный и ST обмениваются репликами, а не читают длинные монологи. Вместо трёх раундов - три визуальных пространства, созданных с помощью световых решений, видеопроекций и приёмов вроде съёмки с квадроцикла, кружившего вокруг рэперов. Бит, под который читают эмси, написал московский электронщик Lapti. В одном из кадров ролика спрятан код, включающий бесплатную подписку на Яндекс.Музыку.

Темы года в поиске Яндекса - это списки событий, людей и явлений, ставших приметами уходящего года. Составляются они не редакцией, а алгоритмами: в них попадает то, что в течение года вызвало сильный всплеск интереса пользователей Яндекса, то есть наиболее резкий рост числа запросов. Подробнее о том, как определяются темы года, читайте на сайте компании.

Источник: Псковская Лента Новостей