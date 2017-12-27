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Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Козловским

27.12.2017 13:02 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Гость студии - депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский.

Вместе с ведущими Максимом Костиковым и Александром Савенко он подведет итоги уходящего года, расскажет о своей работе в Госдуме, недавнем съезде партии «Единая Россия» и планах на 2018 год. Кроме того, парламентарий ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

Задавайте вопросы Александру Козловскому по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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