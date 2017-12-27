Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Александром Козловским

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Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).
Гость студии - депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский.
Вместе с ведущими Максимом Костиковым и Александром Савенко он подведет итоги уходящего года, расскажет о своей работе в Госдуме, недавнем съезде партии «Единая Россия» и планах на 2018 год. Кроме того, парламентарий ответит на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.
Задавайте вопросы Александру Козловскому по телефону прямого эфира 56-73-72.
Трансляция завершена.
Источник: Псковская Лента Новостей