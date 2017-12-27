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|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Правительство РФ одобрило предложение выделить в следующем году 21,4 млрд рублей на выплаты при рождении первого ребенка, сообщает сайт кабинета министров.
Соответствующее решение было принято по итогам заседания правительства во вторник.
«Одобрить предложения Минтруда России о распределении в 2018 году субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий РФ по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, в объеме 21,4 млрд. рублей», - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что до 15 января 2018 года Минфин должен обеспечить доведение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
О результатах должно быть доложено в правительство РФ, отмечается в сообщении.
Источник: Псковская Лента Новостей