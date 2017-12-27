Правительство РФ выделит регионам 21,4 млрд руб. на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка

Правительство РФ одобрило предложение выделить в следующем году 21,4 млрд рублей на выплаты при рождении первого ребенка, сообщает сайт кабинета министров.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания правительства во вторник.

«Одобрить предложения Минтруда России о распределении в 2018 году субвенций, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий РФ по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, в объеме 21,4 млрд. рублей», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что до 15 января 2018 года Минфин должен обеспечить доведение лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

О результатах должно быть доложено в правительство РФ, отмечается в сообщении.

Источник: Псковская Лента Новостей