Сразу 19 штрафов ГИБДД оплатил житель Острова, чтобы снять свою машину с учета и перерегистрировать

Сразу 19 штрафов ГИБДД оплатил житель Острова, чтобы снять свою машину с учета и перерегистрировать.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, на исполнении у судебного пристава-исполнителя ОСП Островского и Пыталовского районов Ольги Логиновой в отношении должника находилось сразу 19 исполнительных производств по взысканию 19 штрафов в пользу ГИБДД. Все штрафы ГИБДД получены через центр видеофискации ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Исполнительные производства были возбуждены в период с апреля по декабрь 2017 года. В целях своевременности исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортного средства, принадлежащего должнику.

В середине декабря при снятии с учета своего автомобиля он обнаружил, что на его автомобиль судебным приставом-исполнителем наложен запрет на регистрационные действия.

В виду того, что должник не проживает в настоящее время в Псковской области, об имеющихся штрафах в отношении его не знал. Но добровольно, сам в конце декабря оплатил все свои штрафы ГИБДД и предоставил судебному приставу-исполнителю платежный документ на 15,5 тысяч рублей, подтверждающий факт оплаты.

Судебным приставом-исполнителем фактическим исполнением было окончено все 19 исполнительных производств гражданина.

Приставы напоминают, что скоро новогодние праздники - заранее проверьте себя на задолженности на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств», на сайте также действует сервис «Электронная очередь записи на личный прием» и «Личный кабинет стороны исполнительного производства».

Кроме того, все граждане вправе обратиться к судебным приставам через «Единый портал государственных услуг», который позволяет получить информацию по находящимся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов исполнительным производствам.

Источник: Псковская Лента Новостей