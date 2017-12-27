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Фотовыставку «Глазами поколений» в арт-холле «ПИК60» можно увидеть до 29 декабря

27.12.2017 12:25 ПЛН, Псков

В арт-холле торгового центра «ПИК60» до 29 декабря включительно продолжает работу фотовыставка «Глазами поколений», сообщили Псковской Ленте Новостей в облсовпрофе.

В экспозиции - более 40 фоторабот, авторами которых являются участники проекта «Взгляд поколений» от 17 до 35 лет и от 55 и старше. У каждого поколения была своя тематика: у молодежи это «осень жизни», а у старшего поколения - молодость. По замыслу организаторов, эти работы должны были отразить взгляд двух поколений друг на друга, помочь людям задуматься о своих взаимоотношениях, проявить друг к другу понимание и уважение. 17 декабря на открытии выставки, в котором приняли участие более 150 человек, участники проекта и зрители пришли к выводу, что эту идею фотографы-любители воплотили очень удачно.

Напомним, что проект «Взгляд поколений» общественной организации «Семья» и СОП Псковский облсовпроф стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение - 2017» и получил финансирование на полгода от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он реализовывался на базе Псковского областного совета профсоюзов с июля по декабрь 2017 года. В рамках проекта фотолюбители разного возраста постигали теорию фотографии, оттачивали свое мастерство на практических занятиях, участвовали в фотокроссе, в фотопленэрах, выполняли домашние задания. Результаты этой полугодовой работы можно увидеть на выставке «Глазами поколений».

Источник: Псковская Лента Новостей



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