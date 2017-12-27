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Директором Центра «Подросток» назначена Оксана Копейкина

27.12.2017 12:29 ПЛН, Псков

Депутаты Псковской городской Думы на сессии 27 декабря утвердили ряд кадровых назначений. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, решения принимались тайным голосованием.

Кандидатура Татьяны Семеновой согласована для назначения на должность заведующего детским садом общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №43 «Улыбка». Она имеет 30 лет педагогического стажа, опыт создания инновационных программ для дошкольного образования, является лауреатом конкурса «Воспитатель года» в 2013 году и входит в кадровый резерв администрации города.

Елене Журавлевой продлили срок исполнения обязанностей заведующего «Центром развития ребенка - детским садом №41».

Кандидатура Оксаны Копейкиной согласована для назначения на должность директора МБОУ «Центр образования «Подросток». Она имеет 21 год педагогического стажа и проработала в данном учреждении 14 лет, пять последних - в должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Источник: Псковская Лента Новостей



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