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Псковское УФАС подало два иска на расторжение контрактов по содержанию дорог областного центра

27.12.2017 12:32 ПЛН, Псков

Псковское управление Федеральной антимонопольной службы подало два инициативных иска в Арбитражный суд на признание недействительными двух контрактов с ООО «Технодор» и ООО «УДС Псков» на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог на территории Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала глава регионального УФАС Ольга Милонаец.

«В свое время мы обратили внимание на то, что отбор компаний для заключения контрактов по содержанию дорог города произведен с грубыми нарушениями: отобраны компании - 11-дневки, а должны были быть установлены требования к опыту работы компаний в содержании дорог, асфальтировании, замене бортового камня и так далее. Мы думали, что администрация Пскова после наших замечаний сама расторгнет контракты по соглашению сторон, но никакой реакции не последовало», - пояснила она.

Глава управления подчеркнула, что УФАС имеет право выходить в Арбитражный суд с инициативными исками, а поскольку контракт заключен на три года, ведомство посчитало необходимым вмешаться.

«К тому же мы увидели, что данные компании начали заявлять, что им плохо платят, а раз им не платят вовремя, они вообще не будут ничего делать. А мы указывали в свое время, что эти контракты финансово не обеспечены. Но и тут нас никто не услышал», - добавила Ольга Милонаец.

Отметим, что инициативные иски от регионального управления ФАС поступили в Арбитражный суд на прошлой неделе, однако дата слушаний еще не назначена. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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