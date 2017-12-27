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Почетный гражданин города Николай Федотов будет награжден медалью «За заслуги перед Псковом»

27.12.2017 12:30 ПЛН, Псков

Почетный гражданин города Пскова Николай Федотов будет награжден медалью «За заслуги перед Псковом». Такое решение тайным голосованием единогласно приняли депутаты гордумы на сессии 27 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С ходатайством о награждении выступила Общественная палата Псковской области.

Напомним, Николай Федотов - коренной пскович и, хотя отметит в январе 80-летний юбилей, продолжает вести активную жизнь, являясь председателем Совета бывших руководителей города Пскова, экспертом Общественной палаты Псковской области, членом Совета Псковского регионального отделения бывших малолетних узников фашизма.

Медалью «За заслуги перед Псковом» он будет награжден за многолетний плодотворный труд кандидата (40 лет трудового стажа и звание заслуженного строителя РСФСР), высокие личные достижения в области строительства на территории Пскова и заслуги в развитии местного самоуправления. В 90-е годы Николай Федотов возглавлял Псковский горисполком.

После оглашения итогов голосования он поблагодарил депутатов за принятое решение.

Источник: Псковская Лента Новостей



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