В ОНФ предлагают выработать комплексную программу безопасного поведения детей в интернете

Необходимо выработать комплексную программу безопасного пользования детьми интернетом, которая сочетала бы в себе как меры пресечения доступа опасной для них информации, так и образовательные и развивающие направления, отметила член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. По данным опроса Народного фронта, 93% взрослых, имеющих несовершеннолетних детей, считают, что интернет, являясь основным источником информации и средством общения, одновременно несет в себе значительные угрозы для ребенка.

С тем, что современный интернет, являясь основным источником информации и средством общения, одновременно несет в себе значительные угрозы для ребенка, согласны практически все родители. Опрос более 5 тыс. респондентов, проведенный в сентябре экспертами Народного фронта, показал, что в этом убеждены 93% взрослых, имеющих несовершеннолетних детей. Они указывают на наличие в интернете недостоверной или вредной информации, навязчивое описание жестокости, насилия, склонение к самоубийству и другие негативные составные Сети, опасные для сознания и психики ребенка.

Многие родители сообщили, что пытаются самостоятельно следить за использованием интернета их ребенком. Фильтрацию контента на домашнем компьютере с помощью специальной программы осуществляют более 16% респондентов, еще 46% такую программу не устанавливали, но пытаются следить за тем, что смотрит ребенок. Около 14% ответили, что не отслеживают действия ребенка, хотя понимают, что стоило бы. Еще 6% указали, что не проверяли контент, но будут это делать после участия в опросе.

При этом около 26% респондентов считают, что ребенок должен иметь учетную запись электронной почты, и 31% - что он может ее иметь при условии доступа к ней родителей. Почти 12% уверены, что родители бессильны повлиять на создание учетной записи и даже могут о ней не узнать. 6% родителей разрешили бы ребенку завести страницу в соцсетях.

15% опрошенных сообщили, что среди их знакомых, как взрослых, так и несовершеннолетних, есть пострадавшие от действий или информации в интернете. Причем 8% лично знают пострадавших детей. Речь идет о недостоверной информации, травмирующем и неприятном контенте, оскорблениях, призывах к совершению опасных действий, распространении оружия, запрещенных веществ, вредоносных программ и т.д.

Родители выделяют наибольшие, по их мнению, угрозы для детей в Сети. Это получение информации не по возрасту, с которой не сможет справиться несовершеннолетний, и недостоверной, опасной информации (на эти риски указали 13% опрошенных); возможность выхода ребенка на сайты порнографического характера (11,5%); контакт с людьми, которые могут вовлечь в опасные действия, в том числе с вербовщиками в экстремистские организации (11%); общение с людьми, которые могут нанести вред психике или сформировать деструктивные взгляды и поведение ребенка (около 9%); совершение самоубийства, в том числе в результате участия в «группах смерти» (более 8%); приобретение через интернет наркотических средств или алкогольной продукции (почти 6%). При этом почти 39% опрошенных считают влияние всего вышеперечисленного одинаково вероятным и опасным для их ребенка.

В целом каждый третий респондент считает, что давно назрела необходимость в регулировании доступа несовершеннолетних к Сети, подчеркивают эксперты ОНФ.

«Современные дети - это поколение, выросшее при Интернете и внутри Интернета, они научились пользоваться им раньше, чем писать, читать и считать. Отнимать у них их эту естественную среду обитания или начинать ее чрезмерно жестко контролировать - значит отрезать ребенка от коммуникации, оторвать его от важнейшего способа получения информации о мире и о себе. Ребенок вне этих возможностей был бы практически лишен инструментов познания и механизмов социализации. Но нельзя путать свободу познания с информационным «беспределом». Об этом президент Путин говорил в апреле этого года на Медиафоруме независимых региональных и местных СМИ, организованном ОНФ. Необходима комплексная программа обеспечения безопасного и плодотворного пользования детьми интернетом», - подчеркнула Духанина.

По ее мнению, в такую программу требуется включить разработку и применение механизмов защиты детей от опасной информации, фильтрации сетевого контента, в том числе возможности досудебного ограничения доступа контента, противопоказанного несовершеннолетним. Необходимо также усилить функции общественного контроля, сделать его более гибким.

«Отдельное внимание следует уделить разработке специальных программ, в том числе для школ и колледжей, по обучению детей и подростков безопасному пользованию интернетом. Помимо уроков информатики, это могут быть занятия в рамках классных часов с участием педагогов, психологов, специалистов в области сетевой безопасности. Безусловно, важны и полезны такие мероприятия, как проведенный в школах единый урок безопасности в интернете, на котором шла речь о таком негативном явлении, как травля в соцсетях, о том, как защитить персональные данные, совершать безопасные покупки в интернет-магазинах, анализировать достоверность информации. Вместе с тем в этой работе требуются постоянство и системность. Очень важно учить детей использовать развивающие, созидательные возможности интернета. Например, реализовывать в Сети проекты с помощью новых знаний и технологий», - считает член Центрального штаба ОНФ.

По ее мнению, разработка программы пользования детьми интернетом должна стать результатом комплексного решения, принятого семьей и школой по важнейшему вопросу, который включает сразу несколько аспектов – физической безопасности, нравственного и психического здоровья, развития, воспитания и образования школьников.

«Будет логичным и своевременным сделать это одним из первых шагов на пути реализации стратегии Десятилетия детства, объявленного президентом Владимиром Путиным», - резюмировала Духанина.

Источник: Псковская Лента Новостей