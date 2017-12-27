Депутаты Псковской гордумы прервали работу 5-й сессии из-за вопроса о тарифах на вывоз мусора

Депутаты Псковской гордумы прервали работу 5-й очередной сессии из-за одного вопроса. Его обсуждение состоится завтра, 28 декабря, в 15.00, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Речь идет о внесении изменений в принятое в июле 2009 года решение «Об установлении платы за содержание и ремонт жилого помещения». Напомним, с инициативой внесения изменений выступил глава администрации города Александр Братчиков. Несмотря на то, что этот вопрос не был предварительно рассмотрен на профильном комитете, в финансово-экономическом отделе гордумы и в прокуратуре, депутаты ранее проголосовали за его включение в повестку сессии, поскольку принятие решения не терпит отлагательств.

В документе прописано повышение стоимости услуг по вывозу мусора из жилых домов, собственником которых является муниципалитет. Александр Братчиков напомнил, что в проекте решения указываются пять видов тарифов в зависимости от наличия лифта, мусоропровода и степени износа жилых домов. Так, например, жильцам благоустроенной двухкомнатной квартиры площадью 60 кв. м в доме с лифтом и мусоропроводом в среднем придется платить 1200 рублей (сейчас 900). В доме со степенью износа более 60% - 840 (раньше 540 рублей).

Также в документе предусмотрено небольшое удорожание стоимости уборки подъездов. «Мы хотим улучшить качество проживания наших жителей, но понятно, что за это надо платить», - резюмировал глава администрации.

Замглавы города Елена Полонская обратила внимание, что практически все управляющие компании города уже давно подняли тарифы, причем обманным путем, и это является основанием для прокурорской проверки. «Прошу прокуратуру проверить все управляющие компании на предмет повышения платы за вывоз мусора без проведения общих собраний собственников и без утверждения основного тарифа. То есть все управляющие компании города ввели псковичей в заблуждение, нарушив законодательство», - заявила она.

В ходе обсуждения вопроса депутаты углубились в более детальное обсуждение предлагаемых изменений в решение гордумы, которое, в конечном счете, продолжилось на перерыве.

Руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов, озвучивая общую позицию думских единороссов, вынес на голосование вопрос о приостановке работы сессии, чтобы завтра еще раз более предметно обсудить инициативу Александра Братчикова на профильном комитете. Ожидается, что сессия продолжит работу завтра же, в 15.00.

Депутаты поддержали это предложение. Заседание продолжит работу завтра.

Источник: Псковская Лента Новостей