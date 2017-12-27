Сибирскую ель украсили в печорском парке к Новому году

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Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Сибирскую ель посадили и украсили в парке города Печоры 27 декабря. Мероприятие состоялось в рамках реализации партийного проекта «Парки малых городов», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.
«Благодаря «Единой России» наш парк стал красивым и светлым. Здесь созданы условия для активного отдыха - можно кататься на роликах и коньках. Также планируется оборудовать детскую площадку, установить урны и скамейки. Такое место, безусловно, будет пользоваться популярностью у местных жителей!» - отметила секретарь первичного отделения №182 Печорского районного отделения партии Юлия Четвергова.
Она напомнила, что первый этап реконструкции городского парка завершился в ноябре, но его благоустройство продолжается - активисты посадили там 31 тую и голубую ель, которая должна стать главным новогодним деревом. После этого был объявлен конкурс на лучшие елочные игрушки. Сегодня его победители получили грамоты и призы, а созданные ими праздничные фигурки, шары и снежинки украсили сибирскую ель.
Источник: Псковская Лента Новостей