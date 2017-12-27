Сыро будет в четверг в Псковской области

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Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер юго-восточных направлений 3-8 м/сек. Температура по области: -1…+4 градуса С.
Атмосферное давление низкое.
Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.
Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч). Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.
Источник: Псковская Лента Новостей