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Сыро будет в четверг в Псковской области

27.12.2017 18:03 ПЛН, Псков

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер юго-восточных направлений 3-8 м/сек. Температура по области:   -1…+4 градуса С.

Атмосферное давление низкое.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме. Радиационный фон 9-14 мкР/час (0,09-0,14 мкЗв/ч). Ухудшение РХБ обстановки не прогнозируется.

Источник: Псковская Лента Новостей



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