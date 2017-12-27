В Красную книгу РФ внесены полосатая гиена, тюлень-монах, сайгак и калан

В Красную книгу РФ внесены полосатая гиена, тюлень-монах, сайгак и калан. Соответствующий приказ, который содержит списки редких и исчезающих объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и исключенных из нее, подписал глава Минприроды России Сергей Донской.

В него вошли виды (подвиды, популяции) животного мира, которые при обсуждении экспертами на заседаниях соответствующей комиссии по редким видам, получили практически единогласную оценку.

«Произошло историческое для всего природоохранного сообщества событие. Впервые с 1997 года в России переиздана Красная книга. И это не просто перечень видов, а инструмент охраны животных, который обеспечивает возможность бороться с браконьерами и всеми, кто промышляет на нелегальном рынке диких животных и их дериватов», - подчеркнул Сергей Донской.

В частности, в новую редакцию Красной книги, помимо полосатой гиены, тюленя-монаха и сайгака, внесены такие виды объектов животного мира как ханкайский цокор, крапчатый суслик, индийский дикобраз, европейская широкоушка и др.

Исключены из Красной книги РФ: бабочка Мнемозина, ауха (китайский окунь), желтощёк, сом Солдатова и обыкновенный серый сорокопут.

По спорным видам (гималайскому медведю, подвидам северного оленя, серому гусю, нескольким видам гуменника, серой утке, кавказской серне, кавказскому благородному оленю, сибирскому горному козлу, клоктуну и обыкновенной горлице) решение будет приниматься после дополнительных исследований по итогам обсуждения на Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам с учетом полноты и обоснованности информации.

Напомним, для выработки предложений и рекомендаций, способствующих принятию решений, связанных с ведением Красной книги Российской Федерации, при Минприроды России создана комиссия, Положение о которой утверждено приказом Минприроды России от 07.09.2015 г.

В течение 2015-2017 гг. комиссия провела работу по подготовке проекта Списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и исключенных из нее. Проект приказа был направлен на согласование в Минсельхоз России и для подготовки экспертного заключения в Российскую академию наук.

Источник: Псковская Лента Новостей