С 1 января основная часть полномочий городского поселения «Остров» будет исполняться на районном уровне

С наступлением 2018 года основная часть полномочий по решению вопросов жизнеобеспечения жителей Острова и финансов на их обеспечение по решению депутатов городского поселения «Остров» перейдет в ведение муниципального образования «Островский район».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации муниципалитета, на уровень района отойдут вопросы, связанные с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечением безопасности дорожного движения на них, обеспечением проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацией строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданием условий для предоставления транспортных услуг населению и организацией транспортного обслуживания населения в границах поселения, организацией благоустройства территории поселения, включая освещение улиц, озеленение территории и другие важные вопросы.

По словам главы городского поселения «Остров» Николая Григорьева, соглашение о передаче полномочий подписано сроком на один год. «За это время городские депутаты смогут оценить эффективность принятого ими решения, тем более что контроль над исполнением переданных полномочий и расходованием средств на их обеспечение остается у них», - отметил он.

Источник: Псковская Лента Новостей