С 1 января основная часть полномочий городского поселения «Остров» будет исполняться на районном уровне

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Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
С наступлением 2018 года основная часть полномочий по решению вопросов жизнеобеспечения жителей Острова и финансов на их обеспечение по решению депутатов городского поселения «Остров» перейдет в ведение муниципального образования «Островский район».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации муниципалитета, на уровень района отойдут вопросы, связанные с дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечением безопасности дорожного движения на них, обеспечением проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организацией строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданием условий для предоставления транспортных услуг населению и организацией транспортного обслуживания населения в границах поселения, организацией благоустройства территории поселения, включая освещение улиц, озеленение территории и другие важные вопросы.
По словам главы городского поселения «Остров» Николая Григорьева, соглашение о передаче полномочий подписано сроком на один год. «За это время городские депутаты смогут оценить эффективность принятого ими решения, тем более что контроль над исполнением переданных полномочий и расходованием средств на их обеспечение остается у них», - отметил он.
Источник: Псковская Лента Новостей