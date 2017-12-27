Депутат Госдумы Александр Козловский будет помогать Пскову в подготовке к Ганзе

Депутат Госдумы Александр Козловский готов оказать поддержку главе администрации Пскова Александру Братчикову, в том числе, по подготовке к международным Ганзейским дням, которые пройдут в областном центре в 2019 году. Об этом парламентарий сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» (102,6 Fm).

«Александр Братчиков - это успешный политики и бизнесмен, руководитель предприятия в одной из самых сложных отраслей - в аграрном секторе. Он зарекомендовал себя как отличный хозяйственник. И я не сомневаюсь в его работоспособности. Я готов поддерживать его как депутат Госдумы. В частности, в 2019 году в Пскове пройдут международные дни Ганзы, к которым надо основательно подготовиться. Я уже подключился к этой работе. В частности, по реконструкции стадиона «Машиностроитель». Это шанс показать не только Псков, но и другие районы нашего региона», - высказался он.

Источник: Псковская Лента Новостей