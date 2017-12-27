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Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета под председательством Владимира Путина

27.12.2017 14:17 ПЛН, Псков

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в среду, 27 декабря, в Кремле принимает участие в итоговом заседании Государственного совета под председательством президента России Владимира Путина. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, тема заседания - «Инвестиционная привлекательность регионов - основа экономического развития РФ».
 
Как ранее сообщалось на сайте Кремля, при его подготовке, «обсуждались меры по развитию преимуществ и устранению ограничений инвестиционной деятельности как на региональном, так и на федеральном уровне, в том числе вопросы стандартизации и совершенствования услуг по кадастровому учету и регистрации прав, получению разрешения на строительство, подключению к электрическим и другим сетям». Также уделялось внимание «формированию ответственной бюджетной политики регионов», в том числе выполнению ими соглашений с Минфином РФ о предоставлении кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия собственного дефицита в целях погашения долгов.
 
Государственный совет - совещательный орган, содействующий реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Председателем Государственного совета является президент России. Членами Государственного совета являются председатели Совета Федерации и Госдумы, полномочные представители президента в федеральных округах, руководители регионов, руководители фракций в Госдуме.

Источник: Псковская Лента Новостей



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