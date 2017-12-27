Традиционная этнонациональная елка состоится в Пскове сегодня

В преддверии Нового года в Пскове состоится традиционная этнонациональная елка. Праздник пройдет 27 декабря в Доме офицеров. Начало в 18.00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в новогоднем мероприятии примут участие 250 детей из армянских, чеченских, дагестанских, еврейских семей, проживающих в регионе, в том числе воспитанники детских домов.

В этот вечер маленьких гостей ждут сказочный спектакль с новогодними персонажами и зажигательные выступления ансамбля армянского танца «Ераз». Кроме того, дети получат сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

Отметим, что этнонациональная елка проходит в Пскове уже в четвертый раз. Организатором мероприятия выступает региональная общественная организация «Армянская община «Урарту».

Источник: Псковская Лента Новостей