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Традиционная этнонациональная елка состоится в Пскове сегодня

27.12.2017 14:26 ПЛН, Псков

В преддверии Нового года в Пскове состоится традиционная этнонациональная елка. Праздник пройдет 27 декабря в Доме офицеров. Начало в 18.00.
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в новогоднем мероприятии примут участие 250 детей из армянских, чеченских, дагестанских, еврейских семей, проживающих в регионе, в том числе воспитанники детских домов.
 
В этот вечер маленьких гостей ждут сказочный спектакль с новогодними персонажами и зажигательные выступления ансамбля армянского танца «Ераз». Кроме того, дети получат сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.
 
Отметим, что этнонациональная елка проходит в Пскове уже в четвертый раз. Организатором мероприятия выступает региональная общественная организация «Армянская община «Урарту».

Источник: Псковская Лента Новостей



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