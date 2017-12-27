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Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Условия выхода на пенсию с 2018 года изменятся. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 27 декабря сообщила управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области Наталья Мельникова.
В 2018 году будут действовать три условия выхода на страховую пенсию: возраст (55 лет для женщин, 60 - для мужчин), страховой стаж не менее 9 лет (в 2017 - 8 лет), не менее 13,8 начисленных баллов (в текущем году - 11,4 балла).
С нового года пенсии будут проиндексированы на 3,7%, что в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости в Псковской области составит 13 346 рублей.
Источник: Псковская Лента Новостей