Условия выхода на пенсию с 2018 года изменятся

Условия выхода на пенсию с 2018 года изменятся. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 27 декабря сообщила управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области Наталья Мельникова.

В 2018 году будут действовать три условия выхода на страховую пенсию: возраст (55 лет для женщин, 60 - для мужчин), страховой стаж не менее 9 лет (в 2017 - 8 лет), не менее 13,8 начисленных баллов (в текущем году - 11,4 балла).

С нового года пенсии будут проиндексированы на 3,7%, что в 1,5 раза выше прогнозируемой инфляции. Средний размер страховой пенсии по старости в Псковской области составит 13 346 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей