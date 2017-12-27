19 тысяч псковских семей улучшили свои жилищные условия за счет маткапитала

19 тысяч псковских семей улучшили свои жилищные условия за счет средств материнского (семейного) капитала. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 27 декабря сообщила управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области Наталья Мельникова.

Она отметила, что в 2017 году в Псковской области маткапитал получили 2400 многодетных семей. С 2007 года в регионе выдано около 33 тысяч сертификатов, 22 тысячи семей уже распорядились своими средствами, 86% направили средства МСК на улучшение жилищных условий, 13% - на образование, 16 человек - на накопительную часть пенсии матери.

Наталья Мельникова добавила, что в 2018 году вступят в силу изменения, связанные с материнским капиталом. Речь идет о ежемесячных выплатах до 1,5 лет при рождении 2 ребенка за счет средств материнского капитала. Кроме того, с 2018 года средства МСК можно будет направить на получение дошкольного образования.

Источник: Псковская Лента Новостей