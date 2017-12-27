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19 тысяч псковских семей улучшили свои жилищные условия за счет маткапитала

27.12.2017 14:39 ПЛН, Псков

19 тысяч псковских семей улучшили свои жилищные условия за счет средств материнского (семейного) капитала. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 27 декабря сообщила управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области Наталья Мельникова.

Она отметила, что в 2017 году в Псковской области маткапитал получили 2400 многодетных семей. С 2007 года в регионе выдано около 33 тысяч сертификатов,  22 тысячи семей уже распорядились своими средствами, 86% направили средства МСК на улучшение жилищных условий, 13% - на образование, 16 человек - на накопительную часть пенсии матери.

Наталья Мельникова добавила, что в 2018 году вступят в силу изменения, связанные с материнским капиталом. Речь идет о ежемесячных выплатах до 1,5 лет при рождении 2 ребенка за счет средств материнского капитала. Кроме того, с 2018 года средства МСК можно будет направить на получение дошкольного образования.

Источник: Псковская Лента Новостей



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