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Пенсионеры Пскова и Псковского района получат январские пенсии в декабре

27.12.2017 14:51 ПЛН, Псков

Пенсионеры Пскова и Псковского района получат январские пенсии в декабре 2017 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 27 декабря сообщила управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области Наталья Мельникова. 

Псковичи смогут получить пенсию в отделениях почты в обычном режиме с 5 января по графику работы почтовых отделений. «Что касается кредитных организаций, то в Пскове и Псковском районе пенсии за январь будут начислены в декабре. Остальные районы получат пенсии в обычном режиме - 11-12 января», - рассказала она. 

Добавим, что пенсия будет начислена уже с учетом индексации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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