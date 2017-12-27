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|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Пенсионеры Пскова и Псковского района получат январские пенсии в декабре 2017 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 27 декабря сообщила управляющий Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Псковской области Наталья Мельникова.
Псковичи смогут получить пенсию в отделениях почты в обычном режиме с 5 января по графику работы почтовых отделений. «Что касается кредитных организаций, то в Пскове и Псковском районе пенсии за январь будут начислены в декабре. Остальные районы получат пенсии в обычном режиме - 11-12 января», - рассказала она.
Добавим, что пенсия будет начислена уже с учетом индексации.
Источник: Псковская Лента Новостей