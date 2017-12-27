Путин призвал регионы РФ снижать долговую нагрузку

Президент РФ Владимир Путин призвал регионы снижать долговую нагрузку, улучшать ситуацию с региональными бюджетами, пишет «Интерфакс».

Глава государства на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах напомнил, что для укрепления финансового положения субъектов РФ была запущена программа реструктуризации бюджетных кредитов.

«Я хочу это особо подчеркнуть, уважаемые коллеги. Специально обращаю ваше внимание. Это чрезвычайно важно, и хочу об этом напомнить еще раз. Регионы - участники программы (реструктуризации бюджетных кредитов - прим. ред.) обязуются сократить коммерческую долговую нагрузку, дефицит своих бюджетов. Я прошу отнестись к этому серьезно. Обращаю на это ваше внимание. Те ресурсы, которые вы получаете, должны вести к оздоровлению финансов регионов. Не нужно набирать новые долги, сбрасывая полученные ресурсы на то, что вы считаете наиболее целесообразным, и опять погружаться в эту долговую яму. Я хочу, чтобы все услышали», - сказал В.Путин.

Он поручил соответствующим министерствам и ведомствам регулярно ему докладывать, как идет работа по оздоровлению финансов в регионах РФ.

«Есть примеры, когда некоторые регионы не спешат перекредитоваться, даже имея такую возможность, оставаясь в системе кредитных отношений с частными банками. Это вообще странно! Посмотрю на это дополнительно еще раз. Есть возможность перекредитоваться, уйти на низкий процент, получить государственное финансирование, нет, сидят до сих пор в коммерческих банках под большую процентную ставку. Кому даете заработать-то? Пожалуйста, повнимательнее и как можно быстрее эту ситуацию решите», - подчеркнул В.Путин.

Президент добавил, что все обязательства, взятые в рамках реструктуризации бюджетных кредитов, должны выполняться в полном объеме. «Будем рассматривать это как важный показатель эффективности и результативности работы руководства регионов и ведомств», - отметил он.

По его словам, финансовая устойчивость регионов является еще одним фактором их инвестиционной привлекательности. «Инвесторы, бизнес доверяют тем регионам, которые способны выполнять свои обязательства, проводят ответственную сбалансированную бюджетную политику, не допускают закредитованности. Прекрасно понимаю, в каком состоянии находились региональные финансы в предыдущие годы и в чем причина этого состояния», - сообщил президент.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило параметры реструктуризации в 2017 году обязательств регионов перед федеральным бюджетом, срок погашения которых наступает в 2018-2019 годах и 2021-2022 годах. В случае, если в ближайшие годы регион обеспечит рост налоговых и неналоговых доходов не ниже фактического уровня инфляции, то период погашения задолженности может быть продлен до 2029 года включительно.

Источник: Псковская Лента Новостей