Великолукские депутаты заслушали доклад об итогах выполнения программы по развитию транспортной инфраструктуры

Сегодня, 27 декабря, в Великих Луках состоялось шестое заседание Великолукской городской Думы шестого созыва. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в рамках заседания парламентарии заслушали доклад «Об итогах выполнения работ в 2017 года в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Великие Луки» в 2017-2020 годах»».

Как доложил и.о. заместителя главы администрации города Юрий Власюк, в уходящем году в городе выполнены ремонтные работы по дорогам в городе Великие Луки по ул. Торфобрикетной, проспекту Гагарина, улице Вокзальной.

За счет федерального бюджета проведена реконструкция улицы Новосокольнической от улицы Маршала Жукова до дома №7-б.

В 2017 году в Великих Луках успешно реализован первый этап федеральной программы «Формирование современной городской среды».

По решению общественной комиссии в 2017 году были реализованы 14 проектов по благоустройству дворовых территорий и 6 проектов по благоустройству общественных территорий.

И как завершения данного проекта в Великих Луках проводились праздники двора. Первый из них прошел 31 октября 2017 года во дворе домов 15 и 17 на ул.Первомайской. Были песни, пироги, радость жителей и особенно детей. В празднике приняли участие более 100 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей