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Великолукские депутаты заслушали доклад об итогах выполнения программы по развитию транспортной инфраструктуры

27.12.2017 15:48 ПЛН, Псков

Сегодня, 27 декабря, в Великих Луках состоялось шестое заседание Великолукской городской Думы шестого созыва.   Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в рамках заседания  парламентарии заслушали доклад  «Об итогах выполнения работ в 2017 года в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования «Город Великие Луки» в 2017-2020 годах»».

Как доложил  и.о. заместителя главы администрации города Юрий Власюк, в уходящем году в городе  выполнены ремонтные работы по дорогам в городе Великие Луки по ул. Торфобрикетной, проспекту Гагарина,  улице Вокзальной.

За счет федерального бюджета проведена реконструкция  улицы Новосокольнической от улицы Маршала Жукова до дома №7-б.

В 2017 году  в Великих Луках  успешно реализован первый  этап федеральной программы «Формирование современной  городской среды».

По решению общественной комиссии в 2017 году были реализованы 14 проектов по благоустройству дворовых территорий и 6 проектов по благоустройству общественных территорий.

И как завершения данного проекта в  Великих Луках  проводились  праздники двора. Первый из них прошел 31 октября 2017 года во дворе домов 15 и 17 на ул.Первомайской. Были песни, пироги, радость жителей и особенно детей. В празднике приняли участие более 100 человек.

Источник: Псковская Лента Новостей



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