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Благодаря партпроекту «Здоровое будущее» маленькая псковичка сможет дышать и встретит Новый год дома

27.12.2017 15:57 ПЛН, Псков

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов оказал помощь больному ребенку в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в настоящее время девочка находится в медицинском учреждении, но вскоре она окажется дома - депутат передал ей кислородный концентратор стоимостью порядка 50 тысяч рублей. Благодаря этому аппарату маленькая пациентка сможет провести Новый год в кругу семьи.

«Люди не должны оставаться равнодушными. Помогать больным детям - это не поступок, это просто нормально. Перед наступающими праздниками каждый из нас может обратить свое внимание на тех, кто нуждается в поддержке, и сделать хотя бы одно доброе дело», - сказал Иванов. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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