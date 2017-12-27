Благодаря партпроекту «Здоровое будущее» маленькая псковичка сможет дышать и встретит Новый год дома

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Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов оказал помощь больному ребенку в рамках партийного проекта «Здоровое будущее».
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в настоящее время девочка находится в медицинском учреждении, но вскоре она окажется дома - депутат передал ей кислородный концентратор стоимостью порядка 50 тысяч рублей. Благодаря этому аппарату маленькая пациентка сможет провести Новый год в кругу семьи.
«Люди не должны оставаться равнодушными. Помогать больным детям - это не поступок, это просто нормально. Перед наступающими праздниками каждый из нас может обратить свое внимание на тех, кто нуждается в поддержке, и сделать хотя бы одно доброе дело», - сказал Иванов.
Источник: Псковская Лента Новостей