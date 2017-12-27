Независимая экспертиза показала, что детская площадка на ул. Горького в Пскове установлена с нарушениями

Получены результаты независимой экспертизы детской игровой площадки, расположенной в Пскове по ул. Максима Горького, 14-б. Результатами исследования с Псковской Лентой Новостей поделился пскович Константин Кузнецов, который ранее самостоятельно выявил массовые нарушения при установке детских площадок в городе.

Экспертизу проводил специалист ЗАО «НЭК "Мосэкспертиза-Псков"». В результате анализа требований нормативов, результатов анализа документации об аукционе в электронной форме, результатов осмотра объекта экспертизы, эксперт сделал несколько выводов. В частности, требования к качеству и безопасности детского спортивно-игрового оборудования в соответствии ГОСТами на детской площадке у дома 14-б по ул. Максима Горького не соблюдены. «Не соблюдено требование по устройству фундаментов. Для установки оборудования должны применяться фундаменты конической формы высотой не менее 0,4 метра, глубиной заложения не менее 0,6 метра. Фактически фундамент (обнаружено при осмотре) представляет собой бесформенный кусок бетона толщиной 0,2 метра, верхняя часть этого бетона присыпана тонким слоем грунта (не более 3-4 см) находится на уровне дневной поверхности», - отмечается в документе.

Также в результатах экспертизы указывается следующее: «На тренажере «качели с цепным подвесом» имеются острые концы от крепления фанеры к боковым поверхностям конструкции; на тренажере «Спортивный комплекс» имеется крепеж, не закрытый пластиковыми заглушками; не выполнены технические условия, указанные в проекте муниципального контракта по перечню и объемам работ, которые подрядчик должен был исполнить. Так, например, не обнаружены работы по устройство корыта под площадку. Песок насыпан на грунт; на оборудовании отсутствует информация о дате проведенных испытаний».

«По данным на 8 декабря 2017 года часть муниципального контракта, касающегося выполнения работ по устройству детской игровой площадки по адресу: г. Псков, ул. Максима Горького, дом 14-б, не исполнена. Установленное оборудование безопасно эксплуатироваться в дальнейшем не может», - заключил эксперт.

Добавим, что Константин Кузнецов повторно обратился к прокурору Псковской области с просьбой провести объективную проверку по жалобе от 30 октября, куда также приложил данные независимой экспертизы.

По заявлению псковича в полицию на сегодняшний день принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, предусмотренного ч.1 ст. 159 УК РФ, в связи с отсутствием достаточных данных, указывающих на наличие в действиях УГХ признаков состава преступления. Вместе с тем сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области ходатайствовали об отмене постановления об отказе в возбуждения уголовного дела для проведения дополнительной проверки.

Источник: Псковская Лента Новостей