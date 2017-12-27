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Жительница Острова вынуждена жить в бане, потому что не может получить жилье после пожара

27.12.2017 16:49 ПЛН, Псков

Жительница Острова,  58-летняя Надежда Попова, вынуждена зимовать в едва утепленной бане. Несколько лет назад у нее сгорел дом, однако нового жилья женщина так и не получила. Пострадавшая от пожара пенсионерка обращалась к местным властям, но в администрации ей прямо заявили: «Жилья не дадим». Об этой ситуации Псковской Ленте Новостей рассказал скандально известный блогер Максим Данилов.

Известно, что у Надежды Поповой есть родственники, однако после пожара, а он случился 22 июня 2016 года, на связь так и не выходили. Вместе с домом пенсионерка потеряла имущество, накопления, одежду, к тому же, оказавшись в сложной жизненной ситуации, столкнулась с безразличием со стороны близких. А когда она обратилась к местным депутатам, те посоветовали пострадавшей  переехать в дом престарелых.

«Какой дом престарелых?! Я, по-вашему, немощная? Собственными силами утеплила баню, чтобы не замерзнуть зимой, – негодует женщина. - Раньше у меня была и крыша над головой, и деньги. А сейчас все ушло. Но меня радует, что это несчастье открыло мне глаза на то, кто меня окружал долгие годы. Ты нужен своей родне, когда у тебя есть деньги. Это я поняла недавно».

«Я очень хочу разобраться в этой непростой ситуации, придать огласке историю Надежды Ивановны. Ведь так всегда: стоит вынести бездействие властей на суд общественности, у администрации сразу же находятся и деньги, и жилье, и желание», – так прокомментировал ситуацию Максим Данилов.

Он сообщил, что намерен в ближайшее время приехать на помощь и Надежде Поповой и к Новому году снять ей квартиру. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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