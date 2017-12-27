Компьютеры для генерации криптовалюты пытались незаконно ввезти в Россиию через Псковскую область

На минувшей неделе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с представителями Псковской таможни пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу незадекларированного товара.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе погрануправления, международном автомобильном пункте пропуска «Куничина Гора» должностными лицами были выявлены компьютеры для генерации криптовалюты. 26-летний гражданин Эстонской Республики пытался ввезти в Российскую Федерацию весьма дорогостоящую аппаратуру, приблизительная оценочная стоимость которой превысила два миллиона рублей.

Прогресс не стоит на месте, плодами его развития и решил воспользоваться молодой человек, не позаботившись о соблюдении всех необходимых законодательных норм. Только укрыть компьютеры и провести опытных представителей закона ему не удалось. В ходе совместного осмотра незадекларированные товары были обнаружены, изъяты и переданы сотрудникам таможенного поста для проведения дальнейшего разбирательства.

Процессуальное решение в отношении иностранного гражданина будет принято после проведения экспертизы выявленной техники.

Источник: Псковская Лента Новостей