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Псковский район начнет 2018 год без бюджета

27.12.2017 16:57 ПЛН, Псков

Собрание депутатов Псковского района не приняло районный бюджет, и теперь муниципалитету придется жить по 1/12 - до тех пор, пока главный финансовый документ муниципалитета не будет принят.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, муниципальные власти приостанавливают все контракты, которые планировались к реализации со следующего года.

Вопрос по принятию бюджета откладывается до января.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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