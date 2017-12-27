Псковский район начнет 2018 год без бюджета

Собрание депутатов Псковского района не приняло районный бюджет, и теперь муниципалитету придется жить по 1/12 - до тех пор, пока главный финансовый документ муниципалитета не будет принят.

Как стало известно Псковской Ленте Новостей, муниципальные власти приостанавливают все контракты, которые планировались к реализации со следующего года.

Вопрос по принятию бюджета откладывается до января.

Источник: Псковская Лента Новостей