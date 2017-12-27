Псковский район начнет 2018 год без бюджета

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Из-за Международных Ганзейских дней фестиваль «Крещендо» в Пскове в 2019 году могут перенести на лето8
|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Собрание депутатов Псковского района не приняло районный бюджет, и теперь муниципалитету придется жить по 1/12 - до тех пор, пока главный финансовый документ муниципалитета не будет принят.
Как стало известно Псковской Ленте Новостей, муниципальные власти приостанавливают все контракты, которые планировались к реализации со следующего года.
Вопрос по принятию бюджета откладывается до января.
Источник: Псковская Лента Новостей