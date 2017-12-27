Владимир Шураев: Бюджет Псковского района направлен на обслуживание интересов узкого круга лиц, которым нет дела до простых людей

Бюджет Псковского района направлен на обслуживание интересов узкого круга лиц, которым нет дела до простых жителей района. Такое мнение высказал заместитель председателя районного Собрания Владимир Шураев по поводу проекта районного бюджета на следующий год, который, напомним, в конечном счете не был принят на сегодняшней сессии районного Собрания.

Владимир Шураев не смог присутствовать на сессии, поэтому направил в адрес своих коллег открытое письмо. Его текст он также опубликовал на своей странице в фейсбуке:

«Открытое письмо депутатам Псковского районного Собрания депутатов и жителям Псковского района. Уважаемые коллеги депутаты Собрания депутатов Псковского района и жители Псковского района!

По объективным причинам не могу лично принять участие в работе сессии, поэтому обращаюсь к вам с этим письмом.

Сегодня на сессии вы рассматриваете вопросы о внесении изменений в бюджете 2017 года и бюджет на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. Это важные вопросы, которые определяют жизнедеятельность всего Псковского района. Вызывает сомнения необходимость внесения изменений в бюджет текущего года, так как доходы и расходы в целом не изменились: 462 870 тыс.рублей и 477 744 тыс.рублей собственно, а также, учитывая дату принятия – 27 декабря, вам просто предлагается утвердить передвижение, которые Администрация Псковского района уже провела самостоятельно и, скорее всего, уже профинансировала самовольно. Например, добавлено 400 тыс.рублей на компенсационные выплаты муниципальным служащим Администрации, добавлено 890 тыс.рублей ЖБУ «ЦОУ» - зачем, не понятно. Сняты эти средства с образования – 280 тыс.рублей, социальной политики – 165 тыс.рублей и перевозка населения катером – 896 тыс.рублей.

Таким образом, администрация перебрасывает средства в своих интересах как ей заблагорассудится, а депутатов ставит перед свершившимся фактом. Это свидетельствует о полном пренебрежении к полномочиям Собрания депутатов в целом и каждого депутата в отдельности.

О проекте бюджета 2018 года.

Подготовка бюджета, порядок его рассмотрения и принятие регламентированы «Положением о бюджетном процессе в Псковском районе», принятом в 2014 году Собранием депутатов Псковского района. При подготовке проекта бюджета это Положение многократно нарушено:

- по срокам проект должен быть внесен до 15 ноября, фактически – 21 декабря;

- по содержанию представлен не полный перечень документов к проекту, и самое основное – нет паспортов муниципальных программ.

В связи с этим, комиссия по бюджету не имела положенных 10 дней для выработки заключения по проекту, которое в обязательном порядке должно оглашаться при принятии бюджета.

Несколько слов о самом проекте бюджета. Основные параметры бюджета изменялись как минимум 3 раза. Это касается доходов, расходов в целом и их структуры, что говорит о низком качестве бюджетного планирования и отсутствия четких приоритетов в бюджетной политике. Очень «интересное» отношение администрации Псковского района при использовании регионального расчетного норматива (РРН) – когда хотим, тогда и применяем. Например, норматив на содержание органов МСУ составляет 25 622 тыс.рублей, в проекте бюджета – 66 897 тыс.рублей. И вместе с Собранием депутатов и выплатами по суду – еще более 13 млн.рублей. Итого более 80 млн.рублей. Расходы на «чиновников» - более 17 % всех расходов и 46 % от собственных доходов. Не многовато будет? На ремонт всех воинских захоронений – 140 тыс.рублей, а на «социальные выплаты» муниципальным служащим и выборным должностным лицам – 12 млн.рублей. Или выделение 12 миллионов муниципальным служащим и есть борьба с коррупцией?

Кроме того, проект бюджет не прозрачен по видам расходов. Например, ремонт дорог, дворовых территорий, многоквартирных домов и подъездов – 21 750 тыс.рублей. Кто из депутатов знает какие дороги и дворы многоквартирных домов планируются к ремонту? Или снова появится один подрядчик на одну дорогу, да еще не справится с контрактом, как в этом году.

Короче, на многие изыски администрации Псковского района средства предусмотрены больше РРН, но на освещение, коммунальную сферу, поддержку сельского хозяйства, малые субъекты предпринимательства планируются крохи.

И еще один момент. На комиссии по бюджету 14 декабря нам предлагали вариант проекта бюджета с дефицитом в 17,5 млн.рублей, при этом начальник финуправления говорила, что столько есть переходящих остатков на 2018 год. Сейчас предлагается бюджет с дефицитом 3,5 млн.рублей, которые также покрываются переходящими остатками. Но куда исчезли 14 млн.рублей переходящих остатков?! Как недавно сказал В.В.Путин: «Где деньги, Зин?» И это не шутка.

Уважаемые коллеги депутаты! Убедительно прошу вас внимательно изучить представленный проект бюджета. Правда, на это надо достаточно много времени, в ходе сессии его у вас нет.

Также задумайтесь о том, что бюджет – это деньги всех жителей района, и распределяться они должны в их интересах и ничьих других. И ответственность за принимаемые решения мы несем именно перед избирателями. Не дайте вас запутать! Такой бюджет принимать нельзя, этот бюджет направлен на обслуживание интересов узкого круга лиц, которым нет дела до простых жителей района, и их интересы сейчас стоят на последнем месте.

Предлагаю проект отклонить, поручить администрации Псковского района переработать проект бюджета, и внести в Собрание депутатов не позднее 15 января 2018 года. Никаких отрицательных последствий для бюджетной сферы это не принесет, все будут финансироваться до принятия бюджета по 1/12 от расходов в 2017 году.

Уважаемые депутаты и жители района, поздравляю вас с наступающим Новым годом! Здоровья вам, успехов во всех делах! Вместе мы сможем успешно решать все проблемы!».

Источник: Псковская Лента Новостей