Сегодня: Среда, 27 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
«Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Распродажа в STRAZA Надежность, подтвержденная национальным регулятором Итоги первого года в ГД Лучшая интерьерная печать в Пскове Выборы: холодильник против телевизора В рубль не верят Обзор техносферы 100 псковских миллионеров
Независимая экспертиза показала, что детская площадка на ул. Горького в Пскове установлена с нарушениями

Независимая экспертиза показала, что детская площадка на ул. Горького в Пскове установлена с нарушениями

Получены результаты независимой экспертизы детской игровой площадки, расположенной в Пскове по ул. Максима Горького, 14-б. Результатами исследования с Псковской Лентой Новостей поделился пскович Константин Кузнецов, который...



Лучшие спасатели Псковской области получили награды в свой профессиональный праздник

27.12.2017 17:21 ПЛН, Псков

Торжественное мероприятие, посвященное 27-й годовщине со дня образования МЧС России, прошло в Пскове, в среду, 27 декабря. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

С приветственным словом к спасателям региона обратился начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов.

«За годы своей истории российская служба спасения на деле доказала свою способность оперативно реагировать на любую угрозу и чрезвычайную ситуацию. В этот день звучат поздравления во всех уголках нашей необъятной России, потому что сотрудники МЧС первыми приходят на помощь. Ежедневно рискуя собственной жизнью, они дарят жизнь другим», - сказал Валерий Филимонов.

Руководитель ведомства отметил, что сегодня спасательная служба Псковщины является мощной и отлаженной системой оперативного реагирования, в которой трудятся высококлассные специалисты. В сложных и опасных для жизни условиях псковские спасатели оказывают всестороннюю помощь во время чрезвычайных ситуаций, техногенных и природных катастроф, дорожно-транспортных происшествий и других бедствий и заслуживают истинного уважения. «Реалии современного мира показали, что профессия спасателя - одна из самых необходимых и уважаемых», - подчеркнул Валерий Филимонов.

Он поздравил коллектив и ветеранов службы с профессиональным праздником, поблагодарил за работу и самоотверженность, а также пожелал здоровья, благополучия и поддержки в семье.

С профессиональным праздником спасателей также поздравили представитель ветеранской организации ГУ МЧС России по Псковской области Вячеслав Пан, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Николай Сучков и другие официальные лица.

В ходе праздничной церемонии более 30 лучших спасателей Псковской области были награждены ведомственными медалями и очередными специальными званиями за многолетнюю и добросовестную службу.

День спасателя Российской Федерации отмечают 27 декабря в соответствии с указом президента РФ с 1995 года. Его празднуют сотрудники территориальных, муниципальных и частных служб спасения, разных видов пожарной охраны, нештатных, общественных спасательных организаций и МЧС.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь