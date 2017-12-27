Лучшие спасатели Псковской области получили награды в свой профессиональный праздник

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|Денис Кугай (другие записи автора)
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Ржавчина: паромный сонПсковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию программы Дениса Кугая. Напомним, его авторский аудио-блог «Ржавчина» выходит по средам в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Привет. Сегодня последняя среда этого года. Меня зовут Денис Кугай, и в эфире «Ржавчина». Я хотел рассказать тебе еще один свой сон. Он приснился мне совсем...
Торжественное мероприятие, посвященное 27-й годовщине со дня образования МЧС России, прошло в Пскове, в среду, 27 декабря. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.
С приветственным словом к спасателям региона обратился начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов.
«За годы своей истории российская служба спасения на деле доказала свою способность оперативно реагировать на любую угрозу и чрезвычайную ситуацию. В этот день звучат поздравления во всех уголках нашей необъятной России, потому что сотрудники МЧС первыми приходят на помощь. Ежедневно рискуя собственной жизнью, они дарят жизнь другим», - сказал Валерий Филимонов.
Руководитель ведомства отметил, что сегодня спасательная служба Псковщины является мощной и отлаженной системой оперативного реагирования, в которой трудятся высококлассные специалисты. В сложных и опасных для жизни условиях псковские спасатели оказывают всестороннюю помощь во время чрезвычайных ситуаций, техногенных и природных катастроф, дорожно-транспортных происшествий и других бедствий и заслуживают истинного уважения. «Реалии современного мира показали, что профессия спасателя - одна из самых необходимых и уважаемых», - подчеркнул Валерий Филимонов.
Он поздравил коллектив и ветеранов службы с профессиональным праздником, поблагодарил за работу и самоотверженность, а также пожелал здоровья, благополучия и поддержки в семье.
С профессиональным праздником спасателей также поздравили представитель ветеранской организации ГУ МЧС России по Псковской области Вячеслав Пан, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Николай Сучков и другие официальные лица.
В ходе праздничной церемонии более 30 лучших спасателей Псковской области были награждены ведомственными медалями и очередными специальными званиями за многолетнюю и добросовестную службу.
День спасателя Российской Федерации отмечают 27 декабря в соответствии с указом президента РФ с 1995 года. Его празднуют сотрудники территориальных, муниципальных и частных служб спасения, разных видов пожарной охраны, нештатных, общественных спасательных организаций и МЧС.
Источник: Псковская Лента Новостей