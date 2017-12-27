Лучшие спасатели Псковской области получили награды в свой профессиональный праздник

Торжественное мероприятие, посвященное 27-й годовщине со дня образования МЧС России, прошло в Пскове, в среду, 27 декабря. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации.

С приветственным словом к спасателям региона обратился начальник Главного управления МЧС России по Псковской области генерал-майор внутренней службы Валерий Филимонов.

«За годы своей истории российская служба спасения на деле доказала свою способность оперативно реагировать на любую угрозу и чрезвычайную ситуацию. В этот день звучат поздравления во всех уголках нашей необъятной России, потому что сотрудники МЧС первыми приходят на помощь. Ежедневно рискуя собственной жизнью, они дарят жизнь другим», - сказал Валерий Филимонов.

Руководитель ведомства отметил, что сегодня спасательная служба Псковщины является мощной и отлаженной системой оперативного реагирования, в которой трудятся высококлассные специалисты. В сложных и опасных для жизни условиях псковские спасатели оказывают всестороннюю помощь во время чрезвычайных ситуаций, техногенных и природных катастроф, дорожно-транспортных происшествий и других бедствий и заслуживают истинного уважения. «Реалии современного мира показали, что профессия спасателя - одна из самых необходимых и уважаемых», - подчеркнул Валерий Филимонов.

Он поздравил коллектив и ветеранов службы с профессиональным праздником, поблагодарил за работу и самоотверженность, а также пожелал здоровья, благополучия и поддержки в семье.

С профессиональным праздником спасателей также поздравили представитель ветеранской организации ГУ МЧС России по Псковской области Вячеслав Пан, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Николай Сучков и другие официальные лица.

В ходе праздничной церемонии более 30 лучших спасателей Псковской области были награждены ведомственными медалями и очередными специальными званиями за многолетнюю и добросовестную службу.

День спасателя Российской Федерации отмечают 27 декабря в соответствии с указом президента РФ с 1995 года. Его празднуют сотрудники территориальных, муниципальных и частных служб спасения, разных видов пожарной охраны, нештатных, общественных спасательных организаций и МЧС.

Источник: Псковская Лента Новостей