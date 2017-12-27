Псковичей призывают не выходить на неокрепший лед водоемов

Водоемы Псковской области начинают покрываться льдом, но до наступления устойчивых морозов этот лед непрочен, поэтому необходимо воздержаться от выхода на него, дождавшись полного становления (безопасной толщины).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Гдовском инспекторском участке №1 ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Псковской области, ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Безрассудство и азарт погони за уловом толкают рыбаков к выходу на неокрепший лед.

Считается, что безопасная толщина льда на водоеме должна быть не менее 7 - 10 см в расчете на одного человека и не менее 15 см для группы людей, при движении их на расстоянии не менее 5-6 метров друг от друга. Однако в сложившихся условиях, когда небольшие отрицательные температуры сменяются оттепелями, обильными снегопадами и дождем, толщина льда даже в 10 сантиметров не может считаться достаточной для того, чтобы выдержать вес человека. Даже в тех местах, где лед уже встал, он не успел приобрести достаточной толщины и прочности и имеет рыхлую структуру.

Однако, несмотря на такую ситуацию, некоторые рыболовы-любители все же выходят на тонкий лед в надежде на улов, который для каждого может стать последним. Такое крайне безответственное отношение людей к своей жизни и здоровью, к своим близким, элементарное несоблюдение простейших мер предосторожности может стать причиной гибели.

Особое внимание следует уделить детям, которые в силу своей беспечности могут выходить на опасные участки льда. Поэтому инспекторы обращаются ко всем родителям: проведите беседы со своими детьми о том, что ни в коем случае нельзя выходить на неокрепший лед, а если вы увидите такую картину, то предостерегите детей от необдуманных поступков.

«Мы обращаемся ко всем жителям и гостям области: не выходите на лед водоемов! Процесс становления ледяного покрова на водоемах только начинается. Не забывайте, что безопасность жизни в первую очередь зависит от нас самих, от соблюдения каждым из нас необходимых мер предосторожности везде, и на льду в частности», - отметили в Гдовском инспекторском участке №1 ФКУ Центра ГИМС МЧС России по Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей