Сегодня: Среда, 27 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Надежность, подтвержденная национальным регулятором Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Топ-3 зимней обуви Европа Плюс бьет рекорды Распродажа в STRAZA «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Итоги первого года в ГД В рубль не верят 100 псковских миллионеров Лучшая интерьерная печать в Пскове Выборы: холодильник против телевизора Обзор техносферы
Независимая экспертиза показала, что детская площадка на ул. Горького в Пскове установлена с нарушениями

Независимая экспертиза показала, что детская площадка на ул. Горького в Пскове установлена с нарушениями

Получены результаты независимой экспертизы детской игровой площадки, расположенной в Пскове по ул. Максима Горького, 14-б. Результатами исследования с Псковской Лентой Новостей поделился пскович Константин Кузнецов, который...



Почетному гражданину Пскова Виктору Иванову исполнилось 93 года

27.12.2017 17:55 ПЛН, Псков

Глава Пскова Иван Цецерский навестил Почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Виктора Иванова сегодня, 27 декабря. Поводом для визита стал день рождения почетного псковича: ему исполнилось 93 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, Иван Цецерский поздравил Виктора Иванова, отметив, что ветеран является примером жизнелюбия и оптимизма. Глава Пскова поблагодарил Виктора Иванова за постоянную поддержку в работе в округе № 5 и вручил фронтовику приветственный адрес, цветы и памятный подарок.

Напомним, Виктор Васильевич Иванов родился 27 декабря 1924 года в Курской области. Боевой путь начал в 1942 году под Воронежем, продолжил - на Курской дуге, закончил - в Праге. После войны оказался в Псковской дивизии. Возглавлял совет ветеранов дивизии, затем - областной комитет ветеранов войны. Виктор Иванов на протяжении многих лет вел патриотическую работу в школах города Пскова, проводил встречи с учащимися.18 июля 2014 года на 46-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».  

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 1 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь