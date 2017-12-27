Почетному гражданину Пскова Виктору Иванову исполнилось 93 года

Глава Пскова Иван Цецерский навестил Почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны Виктора Иванова сегодня, 27 декабря. Поводом для визита стал день рождения почетного псковича: ему исполнилось 93 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, Иван Цецерский поздравил Виктора Иванова, отметив, что ветеран является примером жизнелюбия и оптимизма. Глава Пскова поблагодарил Виктора Иванова за постоянную поддержку в работе в округе № 5 и вручил фронтовику приветственный адрес, цветы и памятный подарок.

Напомним, Виктор Васильевич Иванов родился 27 декабря 1924 года в Курской области. Боевой путь начал в 1942 году под Воронежем, продолжил - на Курской дуге, закончил - в Праге. После войны оказался в Псковской дивизии. Возглавлял совет ветеранов дивизии, затем - областной комитет ветеранов войны. Виктор Иванов на протяжении многих лет вел патриотическую работу в школах города Пскова, проводил встречи с учащимися.18 июля 2014 года на 46-й сессии Псковской городской Думы 5-го созыва присвоено звание «Почетный гражданин города Пскова».

Источник: Псковская Лента Новостей