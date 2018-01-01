Отпечаталось в сердце: фразы, которые запомнились в 2017-м

Псковская Лента Новостей продолжает традицию, заложенную пять лет назад: по итогам каждого года мы составляем список самых ярких и неоднозначных фраз, произнесенных нашими политиками, общественниками и прочими публичными персонами.

Анекдоты и мемы

Отметим, что на всероссийском уровне на волне популярности так называемых мемов (мем - это забавная картинка с емкой остроумной подписью) особо запомнились не пространные высказывания, а короткие фразы. Оппозиционеры уже вошли в историю с емкими «Он вам не Димон» и «Надоел». Светская жизнь подарила российской публике знаменитое «На донышке» после скандальных эфиров с жертвой изнасилования Еленой Шурыгиной. А вот на самом верху реагировали, прямо скажем, не столь лаконично.

Например, премьер-министр Дмитрий Медведев после роликов о расследовании Алексея Навального о коррупции в высших эшелонах власти выдал экспромт про «компот из мути и чуши»:

«Делается все по принципу «компота»: берут разную муть, чушь, собирают, если касается меня, моих знакомых людей, людей, о которых я вообще никогда не слышал, про какие-то места, где я бывал, и места, о которых я тоже никогда не слышал, собирают какие-то бумажки, фотографии, одежду, потом создают продукт и предъявляют его».

Тут надо признать, что гораздо более запоминающейся реакцией на действия Алексея Навального стал «крик души» столичной журналистки Винокуровой после его прихода на митинг против реновации и сноса пятиэтажек в Москве: «Все было так хорошо, пока не появился Навальный». Именно эта фраза тут же разлетелась медиасфере, активно репостилась пользователями соцсетей и цитировалась СМИ. И, да-да, стала одним из источников вдохновения создателей мемов.

Лояльные Кремлю издания уже включили в список золотых цитат года ответ президента РФ Владимира Путина на ежегодной итоговой пресс-конференции в адрес Ксении Собчак: «Вот вы вышли под лозунгом «Против всех». Это что, позитивный лозунг? Вы что предлагаете? Вы что, хотите, чтобы у нас, как на Украине, по улицам бегали такие вот, как Саакашвили? Большинство россиян не хочет переворота. И этого не будет».

Однако осмелимся предположить, что образцово-показательная встреча главы государства с журналистами запомнилась россиянам, скорее, не этим спичем, а анекдотом, рассказанным президентом в ходе обсуждения гонки вооружений:

«Сын приходит к отцу, бывшему офицеру. Отец его спрашивает:

- Сынок, вот здесь у меня кортик был, ты не видел кортик?

Сын отвечает:

- Пап, не ругайся, я его поменял у мальчишки с соседнего двора на часы.

- Ну, покажи.

Посмотрел.

- Часы хорошие, молодец. А знаешь, завтра придут к нам бандиты и грабители. Меня убьют, маму убьют, сестру твою старшую изнасилуют. А ты выйдешь и скажешь: «Добрый вечер! Московское время: 12 часов 30 минут!»».

Андрей Турчак: «Бывших губернаторов не бывает»

Многие эксперты сходятся во мнении, что самым заметным событием уходящего года в Псковской области стала смена региональной власти. Напомним, 12 октября Андрей Турчак добровольно подал в отставку с должности губернатора Псковской области, и уже на следующий день он был назначен и.о. секретаря генерального совета «Единой России». Должность главы региона со статусом врио занял Михаил Ведерников.

Уже в новом статусе, члена Совета Федерации, Андрей Турчак одарил нас крылатыми фразами, в которых дал понять, что Псковская область стала для него второй родиной, и бросать ее он не собирается. Вот самые яркие из них: «Это были прекрасные 8,5 лет», «Когда я пересек границу Псковской области, мое сердце екнуло», «Я никуда не ухожу». Но, пожалуй, самым настоящим откровением стала его просьба не называть его бывшим губернатором. «Бывших губернаторов не бывает!», - подчеркнул Андрей Турчак в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове».

Кстати, вторым домом для него, стала не только Псковская область, но и сама партийная структура. «Работа, с одной стороны, новая, с другой - знакомая. По сути, я возвращаюсь домой», - так Андрей Турчак прокомментировал свое назначение на пост для руководителя генсовета партии «Единая Россия».

Добавим, что еще до того, как покинуть лоно нашего региона, Андрей Турчак порадовал публику строгими наказами, который тоже достойны упоминания. «Всем надо навалиться и работать, но так, чтобы город не встал в одну позу», - обратился он еще весной к городским властям, устав слушать объяснения про удручающие состояние псковских дорог из-за 138 переходов через ноль.

Подрядчику, работавшему на строительстве велоцентра в Великих Луках, тоже досталось на орехи. Объект уже давно прошел отбор в Министерстве спорта, на его строительство из федерального бюджета выделили порядка 70 миллионов рублей, еще в мае 2016 года появились сообщения, что строительство началось. Однако в августе 2017 года выяснилось, что на площадке еще конь не валялся.

Тогда губернатор устроил настоящий нагоняй питерскому подрядчику: «Со всеми денежными вопросами мы договоримся. Если не договоримся - у вас будут проблемы большие. Это вам не Петербург». Но, как мы понимаем, теперь контролировать этот процесс придется уже новому руководству региона. Возможно, услышим какие-нибудь новые «мотиваторы».

Михаил Ведерников: «Всех призываю работать спокойно, но максимально эффективно»

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников лицо для нашего региона новое, можно даже сказать, недавнее, от того, видимо, список его крылатых цитат пока сложно назвать объемным. С призыва работать спокойно, но максимально эффективно он начал свое знакомство с чиновниками, заверив заодно, что любые перемены будут носить косметический характер.

К концу года риторика Михаила Ведерникова стала поувереннее: «Перемены будут. Но я всегда считаю, что нужно брать тот позитивный опыт, который есть, развивать его и всегда отвечать требованиям времени».

Впрочем, СМИ с бОльшим удовольствием растиражировали его фразу: «На Кавказе особая порода людей. Он в кровь входит». Видимо, скучает еще Михаил Юрьевич по предыдущему месту работы - в качестве заместителя полпреда президента РФ в Северо-Кавказскому федеральному округу, а позднее в СЗФО.

Впрочем, Михаил Ведерников уже активно осваивается в новой должности. Мы уже увидели первое серьезное кадровое назначение - вице-губернатором по политике назначен экс-глава облизбиркома Николай Цветков. К тому же, вскоре после смены власти на уровне региона в Пскове тормознули конкурс сити-менеджеров, но к этому мы еще вернемся.

Виктор Антонов: «Король умер, да здравствует король!»

Реакция на отставку Андрея Турчака и назначение Михаила Ведерникова была весьма разнообразной. Олег Брячак, к примеру, сделал акцент на том, что отставка Андрея Турчака - это «закономерный итог его некомпетентной работы и нашей с ним борьбы». Примерно в том же ключе прокомментировал смену региональной власти лидер регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг: «Андрей Турчак устал от Псковской области, а Псковская область устала от Андрея Турчака. Он был чужим для нашего края изначально и всегда. Он не собирался связывать свое будущее с Псковской областью, у него не было здесь никаких планов».

Координатор Псковского регионального отделения ЛДПР Антон Минаков на отставке Андрея Турчака и вовсе выиграл пари. «Более года назад я предлагал своим коллегам заключить пари, что Андрей Турчак не будет работать губернатором до конца своего срока, что, собственно, и произошло». Правда, он не уточнил, удалось ли ему на этом споре заработать.

Но, пожалуй, самый запоминающийся комментарий по поводу отставки губернатора и назначения врио главы региона дал единоросс, первый вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов:

«Это обычное дело: люди приходят и уходят на новые должности. И, наверное, ничего здесь такого сверхъестественного и нового нет. Радоваться или печалиться по этому поводу? Кому как. Область очень много должна коммерческим банкам. Как новый губернатор будет справляться с этим? Каким грузом эти долги лягут на наш бюджет, сказать сложно. Если поможет федеральная власть, будет здорово. Сможет ли губернатор эти вопросы решать быстро, или мы будем в долгах жить долго и, значит, не будет развития? Поживем - увидим. Но вообще-то на все надо смотреть с оптимизмом. Как говорят: король умер, да здравствует король! Подустал Андрей Анатольевич, что там говорить. Столько времени без семьи тяжело».

Игорь Калашников: «Сначала не обдумал решение, а потом обдумал»

В октябре же сразу четверо претендентов на пост главы администрации города Пскова, включая действующего главу Игоря Калашникова, внезапно отозвали свои заявления об участии в конкурсе на замещение должности сити-менеджера. В результате конкурс был признан несостоявшимся.

Разумеется, такая ситуация стала поводом для политических инсинуаций, а комментарии участников лишь подливали масла в огонь. Достаточно двусмысленно прозвучала, например, фраза от Игоря Калашникова, которого считали фаворитом конкурса: «Сначала не обдумал решение, а потом обдумал». Свою позицию он объяснил так: «Просто я считаю, что надо еще внимательно посмотреть все документы, все дела и тогда уже принимать все решения». Судя по всему, внимательное изучение документов убедило Игоря Викторовича, что его устроит статус бывшего главы городской администрации, и повторно заявку на конкурс так и не подал.

Мнения псковских политиков по поводу произошедшего разделились. Так, депутат Гордумы и секретарь горкома КПРФ Дмитрий Михайлов отреагировал достаточно жестко, назвав происходящее «цирком». Остальные осторожно высказались, что взвешенный подход еще никому не мешал. Александру Братчикову, теперь уже бывшему депутату областного Собрания, он, действительно, помог - именно он, не без поддержки регионального руководства и «Единой Россией», возглавил администрацию Пскова.

Олег Брячак: «Это не выборы главы города - это цирк и надувательство»

Цирком оппозиция назвала не только выборы главы администрации Пскова, но и главы города, которые состоялись ранее, в сентябре. Но если элементы циркового шоу в первом случае увидели коммунисты, то во втором - справедливороссы.

«Народ от выборов отстранен полностью, выбирали главу Пскова избранные депутаты. Каким образом происходило это голосование? Это было похоже на цирк. Это было похоже на фарс. В графе за Цецерского ставились различные значки ручками с пастами разного цвета - фиолетовый, красный, зеленый, буковки, кружочки и крестики. С депутатами предварительно была проведена работа. И, чтобы каждого можно было идентифицировать, каждого единоросса - проголосовал ли он за Цецерского или нет, им были розданы разные ручки. И они поставили разные значки. Это не выборы главы города - это цирк и надувательство», - вот так описал прошедшие выборы лидер фракции «Справедливая Россия» в Псковской городской Думе Олег Брячак.

Вся эта история с цветными ручками стала одним из самых запоминающихся событий года, о котором говорили много и эмоционально. Неудивительно, что она стала настоящим кладезем фраз года.

Так депутат-единоросс Дмитрий Барабанов возмутился, что парламентариев пытаются лишить права на цветные карандаши, и даже увидел в этом признаки апартеида по партийному принципу: «Что у нас тут нацистский настрой? Одну ручку, один карандаш, один кусочек хлеба и 50 грамм фронтовых - и все убрать».

Его коллега по фракции Денис Иванов (тот, который стал в гордуме руководителем фракции ЕР) тоже высказался очень эмоционально: «Я своим голосом вправе распоряжаться, как хочу. Могу нарисовать сердечко, галочку, могу золотые купола нарисовать».

Еще одна достойная заявка на включение в список крылатых цитат: «Я никому не доверяю, даже себе» - так Олег Брячак ответил Ивану Цецерскому, доверяет ли он члену счетной комиссии - яблочнику Гайдуку. Наверняка надолго запомнится и высказывание присутствующего на сессии председателя облизбиркома Николая Цветкова - он предостерег муниципальных депутатов от использования симпатических чернил.

Вновь избранный глава города тоже одарил нас целым букетом ярких фраз - таких, например: «У нас не демократия - та, которую вы пытаетесь насадить. У нас регламентные нормы» и «Хотите нести ахинею - да пожалуйста. Это ваша ахинея, это вы ее несете».

Иван Цецерский: «От вашего голоса у меня ноги не вспотеют»

На самом деле пикировка Ивана Цецерского и Олега Брячака начала уже давно. И, пожалуй, самой яркой и запоминающейся публичной полемикой стали взаимные уколы двух политических фигур во время февральского заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению.

В ходе рассмотрения поправок в региональный закон об Избирательном кодексе тогда еще депутат областного Заксобрания Олег Брячак поинтересовался у главы города, не пора ли принять на местном уровне законопроект, запрещающий одному и тому же человеку исполнять обязанности главы города два срока подряд. А заодно поинтересовался, почему Иван Цецерский чуть ли не открыто поддерживает одну финансовую группу.

«Мы с вами еще столкнемся», - пророчески предупредил Брячак. На что глава Пскова ответил, что от голоса и тона депутата Брячака у него «ноги не вспотеют», попросил оставить подобные разговоры «для своих родных и близких» и заявил, что «не имеет задачи отвечать на бредовые вопросы». А вот вопрос о возможном ограничении сроков своего руководства городом Иван Цецерский так и оставил без комментариев.

Впрочем, куда интереснее диспут политиков выглядел в одном из выпусков программы «ОГО!» на Псковской Ленте Новостей. Помимо Олега Брячака и Ивана Цецерского в нем принял участие Константин Вилков, руководитель регионального отделения партии «Родина».

Выпуск украсили такие фразы, как «Если бы Олег Брячак был начальником Дома офицеров, он бы его пропил и разбазарил, как радиозавод» или «В следственный изолятор Брячака, точно гарантирую, я принесу сухарей» за авторством главы города.

Кстати, впоследствии Иван Цецерский наградил депутата-справделиворосса и его соратников емким определением «ОПГ Брячака», которое можно смело назвать главным мемом года на политической арене Псковской области.

Петр Алексеенко: «Он еще тот сукин сын, но сейчас это наш сын».

Еще одна крылатая фраза года, и снова посвященная Олегу Брячаку. Выступая на пленуме областного отделения партии КПРФ с докладом его первый секретарь Петр Алексеенко напомнил, что «оппозиция, КПРФ и СР», выдвинули на должность главы Пскова кандидатуру председателя регионального отделения «Справедливой России» Олега Брячака.

«Как говорится, я извиняюсь за непарламентское выражение, он еще тот сукин сын, но сейчас это наш сын. Мы на одной стороне баррикады и поэтому сотрудничаем. Тем более, что депутат от «Яблока» занял нейтральную позицию, а от ЛДПР примкнул к единороссам», - отметил он в своем выступлении.

Потом, конечно, пришлось объяснять, что фраза «он сукин сын, но это наш сукин сын» является крылатой: ее авторство приписывают экс-президенту США Франклину Делано Рузвельту, который якобы так отозвался о никарагуанском диктаторе Анастасио Сомосе.

В любом случае, даже с поддержкой КПРФ у Олега Брячака ничего не вышло. По итогам голосования он набрал 8 голосов, а Цецерский - в два раза больше.

Иван Цецерский: «Я - не мальчик-паинька»

С голосованием за главу администрации Пскова тоже вышло не все гладко. Казалось бы, практически все депутаты Гордумы высказались в поддержку Александра Братчикова, но по результатам голосования выяснилось, что 14 голосов было отдано за кандидатуру Александра Братчикова, а 11 - за Валерия Лесникова.

Перевес в пользу первого кандидата составил всего три голоса. Неожиданный расклад депутаты и чиновники активно обсуждают не только между собой, но в социальных сетях. Многие эксперты увидели в этом чуть ли не политический демарш. Причем его организатором некоторые стали всерьез называть Ивана Цецерского.

Глава города поспешил заверить, что он тут не причем. «Прошла сессия городской Думы на которой все фракции публично заявили о поддержке на должность главы администрации города Пскова Александра Братчикова, но, как бывает при тайном голосовании, значительная часть депутатов держали «фигу в кармане». Оппозиция поспешила себя «выбелить», но веры в них все меньше и меньше остается, как в честных политических деятелей. При проведении беседы с членами фракции «Единая Россия» были представлены моими однопартийцами доказательства голосования неоспоримо за Братчикова 12 человека. Осталось поговорить еще с тремя, чтобы сложить полную картину политической махинации оппозиционной части депутатов городской Думы. Хотели, видать, вбить клин между городом и областью, но, это у них не получится», - написал он на своей Instargram-страничке. Правда, поверили главе города не все. Включая сопартийцев.

Да и риторика Ивана Цецерского спустя некоторое время изменилась. В предновогоднем эфире на радио «Эхо Москвы в Пскове» он вдруг заявил, что он - не «мальчик-паинька».

«Я только с виду добрый и мягкий, но я не мальчик-паинька и не мальчик для битья», - заявил он, комментируя перспективы дальнейших взаимоотношений с исполнительной ветвью власти, в частности, с недавно избранным главой администрации города Пскова Александром Братчиковым.

«Если глава администрации будет следовать букве закона хозяйственной направленности - это одно дело. А если это будут вопросы, связанные с политическими аспектами... я на свою поляну не пускал никого, - заметил гость студии. - Это я только с виду добрый и мягкий, но я не мальчик-паинька и не мальчик для битья. Уже 9 лет являюсь главой города, трижды избирался, и за это время у меня разных ситуаций хватало, но я настроен исключительно на добрососедские конструктивные отношения».

При этом Иван Цецерский отметил, что для дружеских отношений с Александром Братчиковым у него времени на данный момент очень мало. Вот и понимай, как хочешь.

Александр Котов: «Мы решили уйти от расплывчатых формулировок, чтобы не обманывать избирателей»

Каждый год главный финансовый документ региона награждают каким-нибудь эпитетом. В 2013 годом его окрестили «бюджетом выживания», годом позже - «бюджетом принуждения», потом был «бюджет затянутых поясов». В этом году без метких метафор тоже не обошлось. Андрей Турчак, к примеру, выдал такое определение - «бюджет стабильности и развития», а его вечный оппонент Лев Шлосберг назвал бюджет на ближайшую трехлетку «началом расплаты», подразумевая, что бремя выплат по госдолгу может стать для Псковской области серьезным финансовым испытанием.

То, что следующий год будет достаточно напряженным, не отрицают и сами чиновники, ведь денег катастрофически не хватает практически по всем статьям. И особенно хорошо это было видно в ходе работы согласительной комиссии: все наказы избирателей депутаты в следующем году выполнить не смогут, потому что в бюджете на все «хотелки» не хватает средств.

Показателен комментарий спикера Псковского областного Собрания Александра Котова, который он дал по итогам работы рассмотрения согласительной комиссии: «Мы решили уйти от расплывчатых формулировок, чтобы не обманывать избирателей», - заявил он.

По факту депутаты договорились, что принимать к исполнению будут только те наказы, на которые есть источники финансирования. В следующем году, к слову, из 7 наказов, которые точно будут профинансированы, остались только два… Это капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Харлапковская основная школа» и капитальный ремонт кровли МБУК РКЦ «Бригантина» в поселке Сосновый Бор. Не густо…

Виктор Дуля: «И только попробуйте запретить, с палками будем выступать против такого беспредела!»

В сентябре депутаты Псковского областного Собрания большинством голосов отклонили проект регионального закона, в котором предлагалось создать книгу учета уведомлений о проведении публичных мероприятий, которые подаются в администрацию области. Без нее, как уверяли представители КПРФ и «Справедливой России», складываются ситуации, когда одни подают уведомления о мероприятиях, а потом оказывается, что кто-то подал заявления чуть раньше.

При этом коммунисты рассказали, что приходили в администрацию к самому открытию и никак не могли понять, как же физически кто-то смог оказаться быстрее них.

Партия власти отказалась поддерживать этот закон, да и представители ЛДПР заявили, что либерал-демократы не сталкивались с подобными проблемами. В результате закон не прошел, и вслед за этим последовала эмоциональная реакция коммуниста Виктора Дули: «Видимо, в скором времени мы перестанем уведомлять власть о проведении мероприятий. И попробуйте запретить, с палками будем выступать против такого беспредела!»

Причиной для такой эмоциональной реакции вполне мог стать и запрет с 19 января на проведение публичных акций в центре города. Тогда власти объяснили этот шаг многочисленными обращениями представителей общественности». Судя по всему «всех» раздражали баннеры «Справедливой России» с требованием отставки тогда еще главы региона Андрей Турчака.

В итоге количество так называемых «гайд-парков» в городе уменьшилось с двух до одного. Площадку, предназначенную для проведения массовых акций, перенесли от памятника Ольге в сквер 60-летия Октября, расположенный на пересечении Рижского проспекта и улицы Горького.

Александр Васильев: «У Владимира Владимировича невероятно мягкая и теплая рука»

Совсем другую реакцию президент страны вызвал у депутата Госдумы от Псковской области Александра Васильева. После личной встречи с Владимиром Путиным он написал в своем Инстаграме: «У Владимира Владимировича невероятно мягкая и теплая рука».

Встреча лидера страны с депутатом произошла в рамках форума ОНФ. Конечно, дело не закончилось тактильными впечатлениями. Александр Васильев сообщил, что свой доклад лидеру страны он начал с народной приметы: «Если долго ехать по хорошей ровной дороге, то обязательно приедешь на дачу к высокопоставленному чиновнику». Затем они обсудили существующую систему стандартов по строительству сельских дорог, и что в ней нужно поменять.

Но мы все равно запомним не это, а то, что рука у президента «мягкая и теплая».

Алексей Севастьянов: «Сильным достается все, и мне это нравится»

На последней в этом году декабрьской сессии областного Собрания депутатов всеобщее оживление вызвал внесенный «эсерами» законопроект «О внесении изменений в Избирательный кодекс Псковской области. Авторы законопроекта, представители партии «Справедливая Россия», предложили заменить ныне применяющийся после выборов метод распределения депутатских мандатов «империале» на применявшуюся до 2011 года систему Хэйра-Нимейера.

К нынешнему методу у эсеров свои счеты - как известно, именно благодаря ему единороссам удалось получить дополнительный мандат в псковской городской Думе. Главное, что вызывает недовольство оппозиции - голоса, отданные за партии, не преодолевшие по результатам выборов установленный барьер, в итоге засчитываются в актив партии, набравшей наибольшее количество голосов.

В ходе обсуждения Алексей Севастьянов («Единая Россия») в своей обычной полемической манере заявил, что дела оппозиции новая система не поправит: «Сильным достается все, и мне это нравится. Не вижу смысла что-то менять». Затем, уже отвечая Льву Шлосбергу, выступившему в поддержку законопроекта, он развил свою мысль: «В 2011 году 35 из 35 депутатов голосовали «за». Вам тогда новая система подходила. Пройдет время, вас опять-то будет не устраивать, и вы опять потребуете менять законодательство. Хватит! Давайте работать».

На это Лев Шлосберг намекнул, что со временем единороссы не будут занимать первые места на выборах, а значит система «империале» начнет работать уже против них. И, кажется, его даже услышали! Представители «Единой России» неожиданно дружно проголосовали за «вражеский» законопроект. Впрочем, тут же выяснилось, что произошел небольшой казус. Депутаты решили, что им предлагают поддержать решение комитета, который, в свою очередь, рекомендовал документ отклонить. После чего голосование прошло уже «правильно» - законопроект был отклонен.

Ульяна Михайлова: «Михаилу Юрьевичу не повезло, мы уже стреляные воробьи»

Когда стали известны контрольные цифры регионального бюджета, выяснилось, что у региональных властей нет денег на индексацию зарплат бюджетникам. По примерным подсчетам Псковской области требуется около 2 млрд рублей, чтобы выполнить все «дорожные карты», «майские» указы, проиндексировать в таком объеме, который предлагается, в том числе, и профсоюзами.

Но с этим, наш регион, допустим, разобрался. В конце года стало известно, что денег дали! Перед вторым чтением из бюджета федерации в Псковскую область поступила дотация в размере 1 млрд 460 млн рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Еще бы на фоне таких-то речей председателя облсовпрофа Ульяны Михайловой: «Хочу сказать, что, к сожалению, Михаилу Юрьевичу не повезло, мы уже стреляные воробьи, весь наш актив готов легко и четко взаимодействовать с должностными лицами администрации области, и не боится такого взаимодействия. Народ не будет ждать и давать таких преимуществ, как в свое время давали Андрею Анатольевичу Турчаку. Скорее всего, сегодня ситуация в сфере социального регулирования будет развиваться быстрее и динамичнее».

Работать еще есть над чем. Нашу область признают самой бедной в Российской Федерации уже два года подряд… Та же Ульяна Михайлова в одном из эфиров радио «Эхо Москвы в Пскове» описала ситуацию очень емко: «Рабочее население Псковской области нищает». В мраморе высекать такое все-таки не хочется.

Будем надеяться, что в следующем году мы будем собирать более позитивные цитаты. Или мемы.

Цитаты вспоминала и комментировала Анастасия Плужникова

Источник: Псковская Лента Новостей