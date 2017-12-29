Псковская таможня предоставляет госуслугу по информированию об актах таможенного законодательства

Псковская таможня предоставляет государственную услугу по информированию об актах таможенного законодательства Таможенного союза, законодательства Российской Федерации о таможенном деле и об иных правовых актах Российской Федерации в области таможенного дела и консультированию по вопросам таможенного дела и иным вопросам, входящим в компетенцию таможенных органов, уполномоченными должностными лицами правового отдела по адресу: 180000, город Псков, улица Воровского, дом 20 (кабинет 105 а). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева.

График приема лиц для оказания государственной услуги:

Понедельник 08.00 - 15.30

Вторник 14.00 - 20.00

Среда 14.00 - 16.30

Четверг 14.00 - 20.00

Пятница 08.00 - 15.30

Суббота - выходной день

Воскресенье - выходной день

Обеденный перерыв 13.00 – 13.48

Письменный запрос о предоставлении консультации может быть направлен в таможню средствами почтовой связи; средствами электронной почты; через накопительный ящик для приема корреспонденции, расположенный при входе таможню по адресу: 180000, город Псков, улица Воровского, дом 20.

Письменный запрос о предоставлении консультации должен содержать: наименование таможенного органа, в который обращается лицо; наименование юридического лица или фамилия и инициалы физического лица, желающего получить консультацию, с указанием полного почтового адреса лица; - просьбу о предоставлении консультации со ссылкой на статью 11 Таможенного кодекса Таможенного союза и/или Административный регламент и содержание вопросов, по которым лицу необходима консультация; - подпись лица (к запросу, направленному посредством электронной почты, предъявляются требования, указанные выше (за исключением требования, касающегося подписи лица).

В письменном запросе лицо может указать форму, по которой желает получить консультацию (письменную или устную) и способ передачи письменной консультации (непосредственно лицу с указанием контактных телефонов либо почтой). В случае не указания лицом в запросе формы получения консультации и способа ее передачи уполномоченное должностное лицо, ответственное за консультирование, направляет письменную консультацию почтой в адрес заявителя.

Псковская таможня обращает внимание, что при несоответствии письменного запроса лица о предоставлении консультации вышеуказанным требованиям, консультация не предоставляется.

Информация об отказе в предоставлении консультации по письменному (электронному) запросу доводится до лица в письменной (электронной) форме в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня получения таможенным органом этого запроса.

Кроме того, получателю государственной услуги необходимо представить таможенному органу документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего интересы юридического лица (в случае обращения за государственной услугой представителя юридического лица).

Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги по информированию являются: темы вопросов, не входящих в компетенцию таможенных органов; запросы о причинах и основаниях принятого решения или совершенного действия либо о причинах непринятия решения или несовершения действия; жалобы лиц на решения, действия (бездействие) таможенных органов или их должностных лиц, даже если запросы лиц не имеют такого названия, но по своему содержанию относятся к жалобе; жалобы лиц на постановления по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела, даже если запросы лиц не имеют такого названия, но по своему содержанию относятся к жалобе, в том числе по вопросам о наличии или отсутствии оснований для возбуждения конкретного дела об административном правонарушении, для привлечения к ответственности, о правомерности применения мер обеспечения по делу, вопросы по конкретным обстоятельствам правонарушений и тому подобное, а также по вопросам квалификации административных правонарушений, условиям наступления административной ответственности; обращения о подтверждении или о принятии решения об определении кода товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Таможенного союза, страны происхождения товаров; обращения о подтверждении или об определении таможенной стоимости; обращения об арифметическом исчислении сумм подлежащих уплате таможенных платежей в отношении конкретных товаров; письменные запросы лица о заполнении таможенной декларации и иных документов, которые подлежат представлению таможенным органам в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза.

Псковская таможня обращает внимание, что государственная услуга по информированию и консультированию по телефону не осуществляется.

Телефонный номер автоинформатора Псковской таможни: (8112) 692-316.

Справочный номер телефона правового отдела, предоставляющего государственную услугу – (8112) 692-425.

Электронный почтовый адрес правового отдела для направления письменных запросов для консультаций: svc-psk-po@sztu.customs.ru.

Источник: Псковская Лента Новостей