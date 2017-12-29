Социальные учреждения Псковской области получили новогодние подарки от ЗАО «ЗЭТО»

В канун волшебного праздника Нового года принято дарить друг другу хорошее настроение и приятные подарки. Вот и завод электротехнического оборудования не изменяет многолетней традиции - поздравлять своих подопечных.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по связям с общественностью ЗАО «ЗЭТО», в этом году по поручению генерального директора предприятия Дениса Мунштукова подарочные новогодние наборы поступили в несколько социальных учреждений южной зоны Псковской области: ГБУСО «Туричинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Невельского района, МОУ «Пухновская средняя общеобразовательная школа» Куньинского района и отделение социальной реабилитации несовершеннолетних д. Кислово ГКУСО «Центр социального обслуживания Великолукского района».

Дети и взрослые выразили искреннюю благодарность за презенты своим попечителям, которые никогда не оставят в трудной ситуации и окажут необходимую помощь. Например, Туричинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов коллектив ЗАО «ЗЭТО» содействовал в решении различных хозяйственно-бытовых вопросов. Так, время там заменили оконные блоки, осуществили ремонт подсобных помещений, установили беседку, приобрели 30 кроватей, 30 тумбочек, холодильник, морозильник, стиральную машину и многое другое. А приезд сотрудников ЗАО «ЗЭТО» с новогодними наборами стал привычным и очень приятным событием для всех обитателей Туричинского дома-интерната.

Благодарность за сладкие угощения выразили также сотрудники и воспитанники Пухновской средней школы, а также отделения социальной реабилитации деревни Кислово (бывшей Русановской школы). В последнем учреждении, по словам заместителя директора А. Козловой, в прошлом году силами предприятия была отремонтирована детская игровая площадка, установлено несколько новых форм.

Сегодня завод не сбавляет темпы: руководство понимает свою социальную ответственность и продолжает оказывать необходимую благотворительную помощь различным учреждениям. Новогодние подарки – лишь малая толика той заботы и внимания, которое ЗАО «ЗЭТО» ежегодно проявляет к тем, кто действительно в этом нуждается.

Источник: Псковская Лента Новостей