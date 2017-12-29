Администрация Островского района отреагировала на информацию блогера Максима Данилова: Похоже, что это всего лишь фейк

Администрация Островского района отреагировала на информацию, опубликованную Псковской Лентой Новостей 27 декабря, в которой блогер Максим Данилов рассказал о жительнице Острова Надежде Поповой, которая, по его словам, несколько лет назад из-за пожара лишилась жилья и вынуждена жить в утепленной бане.

Блогер уверяет, что пенсионерка обращалась к местным властям за помощью, но в администрации ей отказали.

Как сообщила председатель комитета по градостроительству, дорожному и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Островского района Анна Николаева, опубликованная информация была тщательно проверена и фактически не подтвердилась.

Выяснилось, что 22 июня 2016 года по информации местной пожарной части, выездов на тушение пожаров жилых строений в Островском районе зафиксировано не было. С письменным заявлением о предоставлении жилья гражданка Н. Попова в администрацию Островского района не обращалась. В случае ее обращения за помощью в администрацию Островского района, поданное заявление будет рассмотрено в установленные законом сроки.

Источник: Псковская Лента Новостей