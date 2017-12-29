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Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...57



Жители домов на проспекте Гагарина в Великих Луках устроили новогодний праздник двора

29.12.2017 10:00 ПЛН, Псков

Вчера, 28 декабря, жители домов на проспекте Гагарина в г. Великие Луки  решили   устроить праздник двора.  Как  передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, гостей ожидала насыщенная программа - аниматоры  развлекали детей и взрослых песнями, танцами, хороводами, различными играми и конкурсами.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили соседей с наступающим новым годом и закружили всех в веселом хороводе.

Отметим, что в городе на Ловати по инициативе общественных советников главы города в каждом микрорайоне установлена новогодняя ель, около которых и проводят новогодние дворовые праздники.

Источник: Псковская Лента Новостей



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