Жители домов на проспекте Гагарина в Великих Луках устроили новогодний праздник двора

Вчера, 28 декабря, жители домов на проспекте Гагарина в г. Великие Луки решили устроить праздник двора. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, гостей ожидала насыщенная программа - аниматоры развлекали детей и взрослых песнями, танцами, хороводами, различными играми и конкурсами.

Дед Мороз и Снегурочка поздравили соседей с наступающим новым годом и закружили всех в веселом хороводе.

Отметим, что в городе на Ловати по инициативе общественных советников главы города в каждом микрорайоне установлена новогодняя ель, около которых и проводят новогодние дворовые праздники.

Источник: Псковская Лента Новостей