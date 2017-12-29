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Псковские росгвардейцы поздравили воспитанников Областного центра семьи с наступающим Новым годом

29.12.2017 10:36 ПЛН, Псков

Накануне Нового года сотрудники и военнослужащие регионального отдела Росгвардии по Псковской области посетили Областной центр семьи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, начальник отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Игорь Иванов поздравил воспитанников учреждения с наступающим Новым годом и вручил подарки.

Дети поблагодарили гостей, а самые маленькие прочитали стихи.

Заместитель директора центра Ирина Федорова выразила благодарность росгвардейцам за поддержку и вручила подарки, которые дети сделали своими руками.

Источник: Псковская Лента Новостей



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