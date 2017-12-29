Великолукские библиотекари подвели итоги уходящего года

В конференц-зале центральной библиотеки Великих Лук состоялось торжественное мероприятие, на котором были подведены итоги уходящего 2017 года.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с приветственным словом к коллегам обратилась директор Галина Ковалева.

Она поблагодарила всех за работу и отметила главные достижения года. От администрации Псковской области благодарственное письмо за высокие достижения в организации библиотечного обслуживания населения Псковской области и активную профессиональную деятельность по воспитанию читательской и информационной культуры было вручено Алене Фроловой, заведующей отделом обслуживания Центральной городской библиотеки им. М.И. Семевского, победителю Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2017 года».

Дипломом лауреата II степени регионального конкурса «Зеленая библиотека» награждена библиотека-филиал №2 (заведующая Любовь Линич). Ценными подарками были отмечены Ирина Журавлева, библиотекарь первой категории библиотеки-филиала №2, за победу во II Всероссийском фестивале авторских программ по приобщению детей к чтению в номинации «Читаем со школьниками», Ольга Опоцкая, главный библиотекарь библиотеки-филиала №1, за победу в областном конкурсе творческих работ «Открытая книга». Ирина Крикунова, главный библиотекарь отдела обработки и комплектования, была награждена грамотой ПОУНБ за высокий профессионализм и активное участие в создании сводного электронного каталога библиотек Псковской области. Слова благодарности прозвучали в адрес Натальи Реут, библиотекаря отдела ОКиО центральной городской библиотеки, Галины Белоусовой, библиографа ГДБ им. А. Гайдара, которые в эти дни празднуют свой день рождения, а также сотрудников, которые родились в год собаки. За многолетний добросовестный труд была отмечена Светлана Никитина, библиотекарь библиотеки-филиала №3. Была представлена Ульяна Вагина, которая на протяжении декабря месяца осваивала библиотечную профессию в качестве волонтера.

Творческие подарки и сувениры коллективу библиотеки преподнесли наши партнеры: Дом культуры им. Ленина, Полистовский государственный заповедник и прекрасный исполнитель, талантливый музыкант Тимур Жемлиханов. Поздравления прозвучали от коллективов филиалов и отделов библиотеки, которые отличались индивидуальностью и креативным исполнением.

Источник: Псковская Лента Новостей