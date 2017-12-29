Сегодня: Пятница, 29 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Европа Плюс бьет рекорды Распродажа в STRAZA Надежность, подтвержденная национальным регулятором «Глэдис» поздравляет псковичей с Новым годом и Рождеством Что купить к Новому году и где отметить - 2018 идей Топ-3 зимней обуви Итоги первого года в ГД Выборы: холодильник против телевизора В рубль не верят 100 псковских миллионеров Лучшая интерьерная печать в Пскове Обзор техносферы
Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова покинула пост заместителя главы администрации Пскова

Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...57



Закон о создании «реестра коррупционеров» подписан президентом РФ

29.12.2017 10:46 ПЛН, Псков

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании реестра, в который сроком на пять лет будут вноситься сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Законом закрепляется использование в кадровой работе государственной гражданской службы государственных информационных систем (далее - ГИС).

Как пишет «Интерфакс», порядок использования федеральной ГИС в области государственной службы устанавливается правительством РФ, в отдельных федеральных государственных органах - президентом РФ.

Законом создается реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, в который сроком на пять лет будут вноситься сведения о лицах, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. Реестр размещается в федеральной ГИС в интернете. Порядок ведения реестра определяется правительством РФ

Сведения о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, исключаются из реестра в частности, в случае отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр данных сведений.

Также основанием для исключения может стать вступление в установленном порядке в законную силу решения суда об отмене акта, явившегося основанием для включения в реестр данных сведений. Таким основанием закон считает и истечение пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений.

Сведения исключаются и в случае смерти лица, к которому было применено взыскание в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 19 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы оцениваете 2017 год?









Loading...


Голосование

Как вы оцениваете 2017 год?









Календарь