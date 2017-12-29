Второй масштабный трехдневный семинар Школы молодого лидера пройдет 23 февраля

23 февраля в рамках проекта «Школа молодого лидера» состоится еще одно крупное мероприятие, главной темой которого станет обучение молодежи Псковской области основам социального проектирования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в ходе этого мероприятия также будут подробно рассмотрены эссе участников проекта, которые они должны подготовить до 1 февраля 2018 года.

Напомним, что задание о подготовке эссе на тему «Что я могу сделать для своего района\региона» слушатели «Школы молодого лидера» получили на первом семинаре Школы, который прошел 17-19 ноября 2017 года в Псковском областном совете профсоюзов. Организаторы «ШМЛ» напоминают, что перед сдачей окончательного варианта работы можно проконсультироваться с организаторами на предмет верно выбранной проблемы и тематики будущего проекта. Свои черновые варианты можно присылать в сообщения группы в VK https://vk.com/smlp18 или в личные сообщения организаторам с комментариями — в чем нужна помощь. Итоговые варианты оправлять по тем же адресам и (или) на почту pro7u@mail.ru с пометкой «Готовое эссе».

Добавим, что в январе и феврале 2018 года для участников проекта пройдут еще два вебинара «Семья в современном обществе» и «Основы социальной семейной политики». В дальнейшем их также ждут вебинары «Оформление проекта» и «Бюджет проекта», кроме того, будет организовано консультирование на местах - в районах Псковской области. Самым важным этапом «Школы молодого лидера» станет защита проектов на базе отдыха «Алоль». Три лучших проекта, которые будут выбраны на конкурсной основе, получат финансовую поддержку в сумме до 30 тысяч рублей.

Напомним, что организаторами «Школы молодого лидера» являются ПРОО «СемьЯ» совместно с СОП Псковский облсовпроф. Проект реализуется на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Идея этого проекта заключается в укреплении и развитии института семьи через выявление активной молодежи и обучение ее социальному проектированию. Участие в «Школе молодого лидера» принимают жители Псковской области в возрасте от 18 до 35 лет, которые способны стать лидерами, способны внедрять и реализовывать социально значимые проекты на территории региона.

Источник: Псковская Лента Новостей