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Дмитрий Шахов принял участие в координационном совете российских омбудсменов

29.12.2017 11:07 ПЛН, Псков

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие в ежегодном заседании координационного совета российских омбудсменов, посвященного защите прав людей с ограниченными возможностями здоровья. Как сообщил Псковской Ленте Новостей Дмитрий Шахов, заседание совета прошло под председательством уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

В своем выступлении Татьяна Москалькова подчеркнула, что тема защиты прав инвалидов остается острой и уделила особое внимание совершенствованию законодательства для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в частности, касательно утверждения института независимой медико-социальной экспертизы (МСЭ).

На заседании координационного совета также выступили руководитель Федерального бюро медико-социальной экспертизы министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Дымочка, председатель Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим, судья Верховного Суда РФ Татьяна Вавилычева.

С особым интересом участники заседания заслушали выступление судьи Верховного Суда России Татьяны Вавилычевой, которая  рассказала об основных направлениях судебной практики по делам инвалидов и привела конкретные положительные примеры. По словам федерального судьи, недостаточное финансирование не является причиной для отказа в предоставлении социальных гарантий лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Выступая на заседании, уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов обратил внимание на необходимости совершенствования законодательства о медико-социальной экспертизе, в том числе и в учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. Это связано с тем, что   таких жалоб за последнее время значительно прибавилось.  Он поддержал предложения федерального омбудсмена Татьяны Москальковой о необходимости по более плотному взаимодействию региональных омбудсменов с региональными подразделениями  фонда социального страхования и медико-социальной экспертизы.  Особое внимание, по мнению Дмитрия Шахова,  требуется уделить вопросу  проведения независимой частной экспертизы в строительной сфере, поскольку там существуют много проблем неисполнения международной Конвенции о правах инвалидов. Тем самым нарушаются их права на проживание в домах, отвечающих установленных для этой категории граждан специальным требованиям, а также на доступ для них к объектам социальной инфраструктуры наших городов и поселений.

Источник: Псковская Лента Новостей



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