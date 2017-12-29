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Избирательная комиссия Псковской области информирует о графике работы в новогодние выходные

29.12.2017 11:16 ПЛН, Псков

Региональный избирком поздравляет жителей Псковской области с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым и информирует о режиме работы в период новогодних праздников.

С графиком работы в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года включительно и с номерами телефонов, по которым вам ответят сотрудники аппарата Избиркома можно ознакомиться на сайте избиркома в разделе Календарь выборов>>>

Источник: Псковская Лента Новостей



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