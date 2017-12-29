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Мария Михайлова с сегодняшнего дня, 29 декабря, покинула пост заместителя главы администрации города Пскова. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей от источника, близкого к администрации...57



Бюджет Псковского района на 2018 год принят со второй попытки

29.12.2017 11:50 ПЛН, Псков

Депутаты Собрания депутатов Псковского района приняли районный бюджет на 2018 год. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, за принятие документа проголосовали 12 депутатов из 13 присутствующих, в том числе 8 «единороссов», два коммуниста и по одному депутата от «Родины» и «Справедливой России».

Напомним, с первой попытки принять главный финансовый документ района не удалось. На предыдущей сессии районного Собрания, состоявшейся 27 декабря, голосов «за» оказалось недостаточно, и перед муниципалитетом встала угроза начать новый год по 1/12.

По данным источника ПЛН, близкого к администрации Псковского района, ряд депутатов сочли проведение сегодняшней сессии незаконным и заявили о явном нарушении Регламента. Сомнения у них вызвал и сам факт законности принятия бюджета, поскольку не было заключения бюджетной комиссии по проекту главного финансового документа района.

Кроме того, нелегитимной сегодняшнюю сессию назвал и заместитель председателя районного Собрания Владимир Шураев. За два часа до сегодняшнего заседания он опубликовал в Фейсбуке пост о «сессии, на которой будут продавливать бюджет района».

«Что это за бюджет я писал раньше. Чтобы продавить его к запугиванию, обману, передергиванию цифр, решено добавить партийное давление на на депутатов. Я не понимаю, почему все должны идти на поводу у руководства района, которое уверовало в свою безнаказанность и творит неблаговидные дела», - написал Шураев. Своим коллегам-депутатам он посоветовал «держаться» и помнить, что они «избраны для защиты интересов всех жителей района, а не какой-то кучки».

«Не дайте возможности понукать и помыкать собой. В этой ситуации я обратился в прокуратуру провести проверку легитимности всех действий по принятию бюджета. Уверен, что творящемуся в районе беспределу будет положен конец», - написал Владимир Шураев.

Источник: Псковская Лента Новостей



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