Бюджет Псковского района на 2018 год принят со второй попытки

Депутаты Собрания депутатов Псковского района приняли районный бюджет на 2018 год. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, за принятие документа проголосовали 12 депутатов из 13 присутствующих, в том числе 8 «единороссов», два коммуниста и по одному депутата от «Родины» и «Справедливой России».

Напомним, с первой попытки принять главный финансовый документ района не удалось. На предыдущей сессии районного Собрания, состоявшейся 27 декабря, голосов «за» оказалось недостаточно, и перед муниципалитетом встала угроза начать новый год по 1/12.

По данным источника ПЛН, близкого к администрации Псковского района, ряд депутатов сочли проведение сегодняшней сессии незаконным и заявили о явном нарушении Регламента. Сомнения у них вызвал и сам факт законности принятия бюджета, поскольку не было заключения бюджетной комиссии по проекту главного финансового документа района.

Кроме того, нелегитимной сегодняшнюю сессию назвал и заместитель председателя районного Собрания Владимир Шураев. За два часа до сегодняшнего заседания он опубликовал в Фейсбуке пост о «сессии, на которой будут продавливать бюджет района».

«Что это за бюджет я писал раньше. Чтобы продавить его к запугиванию, обману, передергиванию цифр, решено добавить партийное давление на на депутатов. Я не понимаю, почему все должны идти на поводу у руководства района, которое уверовало в свою безнаказанность и творит неблаговидные дела», - написал Шураев. Своим коллегам-депутатам он посоветовал «держаться» и помнить, что они «избраны для защиты интересов всех жителей района, а не какой-то кучки».

«Не дайте возможности понукать и помыкать собой. В этой ситуации я обратился в прокуратуру провести проверку легитимности всех действий по принятию бюджета. Уверен, что творящемуся в районе беспределу будет положен конец», - написал Владимир Шураев.

Источник: Псковская Лента Новостей